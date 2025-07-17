Xhaka gibi transfer! Ünlü gazeteciye göre Fenerbahçe yarışta

Kaynak: Haber Merkezi
Xhaka gibi transfer! Ünlü gazeteciye göre Fenerbahçe yarışta

Ünlü gazeteci, Fenerbahçe'nin Granit Xhaka için transfer yarışına dahil olduğunu yazdı.

Bayer Leverkusen ile ikinci baharını yaşayan İsviçreli yıldız Granit Xhaka'nın bu yaz takımdan ayrılığı gündeme gelmişti.

Suudi Arabistan ve Avrupa kulüplerinin takibinde yer alan tecrübeli orta saha oyuncusu için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu iddia edildi.

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, Suudi Arabistan Pro Lig'in yeni takımı NEOM SC, Xhaka için Bayer Leverkusen'e 8 milyon Sterlin'den daha yüksek bir teklif yapmayı reddettiği için transferi askıya aldı.

Tavolieri ayrıca Sunderland ile Fenerbahçe'nin Xhaka ile doğrudan görüştüğünü ancak 32 yaşındaki Leverkusen kaptanının mümkün olan en iyi teklifi alabilmek için fiyat artırmayı düşündüğünü ve kulübünde kalmayı da göz ardı etmediği belirtti.

Son Haberler
Fenerbahçe 'keçiyle' duyurdu!
Fenerbahçe 'keçiyle' duyurdu!
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu! 3 şüpheli yakalandı
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu! 3 şüpheli yakalandı
Eski Kahta Kalesi gece görüntüsüyle hayran bırakıyor
Eski Kahta Kalesi gece görüntüsüyle hayran bırakıyor
Düzce’de çocuklar yaz tatilini dolu dolu geçiriyor
Düzce’de çocuklar yaz tatilini dolu dolu geçiriyor
Yunus Emre Enstitüsü'nün firari başkanı yakalandı!
Yunus Emre Enstitüsü'nün firari başkanı yakalandı!