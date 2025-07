Xhaka gibi transfer! Ünlü gazeteciye göre Fenerbahçe yarışta

Bayer Leverkusen ile ikinci baharını yaşayan İsviçreli yıldız Granit Xhaka'nın bu yaz takımdan ayrılığı gündeme gelmişti.

Suudi Arabistan ve Avrupa kulüplerinin takibinde yer alan tecrübeli orta saha oyuncusu için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu iddia edildi.

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, Suudi Arabistan Pro Lig'in yeni takımı NEOM SC, Xhaka için Bayer Leverkusen'e 8 milyon Sterlin'den daha yüksek bir teklif yapmayı reddettiği için transferi askıya aldı.

Tavolieri ayrıca Sunderland ile Fenerbahçe'nin Xhaka ile doğrudan görüştüğünü ancak 32 yaşındaki Leverkusen kaptanının mümkün olan en iyi teklifi alabilmek için fiyat artırmayı düşündüğünü ve kulübünde kalmayı da göz ardı etmediği belirtti.

❌ ???????? NEOM SC now out of the race for Granit Xhaka as they won’t pay more than €8M to Bayer Leverkusen. Deal was stalling Tuesday & at standstill today.



????????Sunderland’s a clear option for Xhaka, as Fenerbahçe, who spoke directly with the Swiss. However, there’s a feeling that… pic.twitter.com/noSsZAvSTy