Xhaka’nın yeni imajı gündem oldu

Bayer Leverkusen forması giyen İsviçreli futbolcu Granit Xhaka, ailesiyle birlikte İsviçre’nin kış tatil beldesi Arosa’da keyifli anlar yaşıyor. Sosyal medya hesabında “Aile zamanı en güzel zamandır” notuyla bir fotoğraf paylaşan Xhaka, hamile eşi Leonita ve iki çocuğuyla geçirdiği huzurlu anları takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflar, oyuncunun hayranlarından büyük beğeni topladı.

YENİ İMAJIYLA GÜNDEMDE

Hayranlarının dikkatini çeken bir diğer detay, Xhaka’nın yenilenen saç stili oldu. 32 yaşındaki futbolcunun saç çizgisindeki değişim, saç ekimi yaptırdığına dair söylentilere yol açtı. Saçlarını kazıtarak daha belirgin bir saç çizgisi elde eden Xhaka’nın bu kararı, hayranlarının övgü dolu yorumlarına neden oldu. Bir takipçi, “Harika görünüyorsun!” yorumunu yaparken, bir diğeri “Yeni stil gerçekten yakışmış” ifadesini kullandı.

FUTBOLCULAR VE SAÇ EKİMİ

Saç ekimi, profesyonel futbolcular arasında giderek yaygınlaşan bir estetik işlem. Bu konuda uzman Dr. Patrick Kramar, futbolcuların genellikle kış tatillerinde bu tür operasyonları tercih ettiğini belirtiyor. Saç ekimi sonrası iki haftalık spor yasağı ve ardından gelen hafif antrenman süreci, oyuncuların maç temposunu etkilememesi açısından ideal bir zamanlama sunuyor.

XHAKA’NIN BUNDESLİGA HAZIRLIĞI

Granit Xhaka’nın formasını giydiği Bayer Leverkusen, Bundesliga’ya 10 Ocak’ta Borussia Dortmund karşılaşmasıyla geri dönecek. Hayranları, hem yeni imajını hem de sahadaki performansını sabırsızlıkla bekliyor. Tatilde dinlenerek enerji toplayan Xhaka, yeni yılı sahada etkileyici bir başlangıçla taçlandırmayı hedefliyor.