Xhaka'yı Fenerbahçe'ye yaklaştıran gelişme!

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Xhaka'yı Fenerbahçe'ye yaklaştıran gelişme!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Bayer Leverkusen'in yıldız oyuncusu Granit Xhaka ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe için Granit Xhaka transferinde yeşil ışık yandı. Yıldız oyuncunun İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Salim Manav'ın haberine göre; Bayer Leverkusen'den bu yaz döneminde ayrılmayı planlayan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Suudi Arabistan kulübü NEOM SC ile yaptığı pazarlıklarda pürüz çıktı. Fenerbahçe ile Xhaka arasındaki görüşmelerin ise olumlu ilerlediği kaydedildi.

Bayer Leverkusen'in tarihindeki ilk Bundesliga şampiyonluğunda kilit rol üstlenen Xhaka'ya yeni sezonda Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiasını kuvvetlendirecek bir transfer gözüyle bakılıyor.

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