Xi Jinping'ten kritik Malezya ziyareti

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 15 Nisan 2025 Salı günü Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a resmi bir devlet ziyaretinde bulundu. Xi’yi Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı’nda Malezya Başbakanı Enver İbrahim karşıladı. Havalimanında düzenlenen tören, Çin-Malezya ilişkilerine verilen önemin göstergesi olarak nitelendi.

Halkın yoğun ilgisi eşliğinde karşılanan Xi Jinping için geleneksel Asya kültürünün bir simgesi olan aslan dansı gösterileri düzenlendi. Çin liderinin gelişini kutlamak üzere toplanan kalabalık, iki ülke arasındaki dostane bağların halk düzeyinde de ne denli güçlü olduğunu gözler önüne serdi.

“ALTIN 50 YIL” VURGUSU

Havalimanında yaptığı yazılı açıklamada Xi Jinping, bu ziyaretin Çin ile Malezya arasındaki geleneksel dostluğu daha da pekiştirmek için önemli bir fırsat olduğuna inandığını ifade etti. Xi, siyasi karşılıklı güvenin artırılması, medeniyetler arası etkileşimin güçlendirilmesi ve modernleşme çabalarında işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çin lideri, iki ülke arasında “ortak geleceğe sahip toplum” inşasının daha da ileri taşınması gerektiğine dikkat çekti. Bu doğrultuda, Malezya ile Çin arasında daha yapıcı, eşitlik temelli ve uzun vadeli işbirliği modelleri geliştirilmesinin önemine değindi.

STRATEJİK ORTAKLIK VE EKONOMİK HEDEFLER

Xi Jinping’in ziyaretinin ekonomik yönü de oldukça güçlü. Malezya ile Çin arasındaki ticaret hacmi son yıllarda artış gösterdi ve 2024 yılında 180 milyar doları aşarak rekor kırdı. Bu ziyaretle birlikte, iki ülkenin 2025 hedefinin 200 milyar dolar seviyesini geçmek olduğu belirtiliyor.

Enerji, dijital ekonomi, yapay zekâ ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda yapılacak yeni anlaşmaların, iki tarafın da ulusal kalkınma hedeflerine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Malezya limanlarına yönelik altyapı yatırımları da bu ziyaretin gündem maddeleri arasında yer alıyor.

KÜLTÜREL BAĞLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Ziyaretin sadece siyasi ve ekonomik değil, aynı zamanda kültürel boyutu da dikkat çekiyor. Çin ile Malezya arasında özellikle eğitim ve turizm alanlarında çeşitli işbirliği projeleri yürütülüyor. 2025 yılı itibarıyla 25 binden fazla Malezyalı öğrencinin Çin üniversitelerinde eğitim görmesi, bu bağın ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor.

Kültürel etkileşimin sadece öğrenci değişimiyle sınırlı kalmaması için iki ülke arasında ortak müzeler, kültür merkezleri ve sanat festivalleri de planlanıyor. Xi Jinping’in ziyareti sırasında bu projelerin detaylarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

DİPLOMATİK SİMGELER VE YUMUŞAK GÜÇ

Ziyaret boyunca Xi Jinping’in Çin’in yumuşak gücünü vurgulayan mesajlar vermesi, Malezya kamuoyunda dikkat çekti. Aslan dansları, geleneksel müzik gösterileri ve tören protokolü Çin’in Güneydoğu Asya’da istikrarlı ve kültürel açıdan etkili bir ortak olma hedefini yansıtıyor.

Malezya yönetimi de Çin ile ilişkilerinde denge politikası izleyerek, hem Batı dünyasıyla hem de Asya’daki güçlerle yapıcı diplomatik köprüler kurma vizyonunu sürdürüyor. Xi Jinping’in ziyareti, bu stratejik vizyonun önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

YENİ BİR TARİHİ SAYFA AÇILIYOR

Xi Jinping’in Kuala Lumpur ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerde “Yeni Altın 50 Yıl” dönemi olarak adlandırılabilecek bir sürecin başlangıcına işaret ediyor. Her iki taraf da bu ziyareti sadece bir diplomatik rutin değil, aynı zamanda geleceğe dönük somut adımların atıldığı tarihsel bir eşik olarak yorumluyor.

Çin ile Malezya arasında güvene dayalı işbirliğinin ve halklar arası bağların güçlenmesi, bölgesel barış ve istikrar açısından da önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu anlamda Xi’nin ziyareti, sadece ikili ilişkilerde değil, tüm Asya-Pasifik bölgesinde yankı uyandıran bir diplomatik gelişme olarak tarihe geçiyor.