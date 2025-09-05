Xi ve Kim, Pekin’de bir araya geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Xi ve Kim, Pekin’de bir araya geldi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Pekin’de gerçekleştirdikleri görüşmede ilişkileri derinleştirme sözü verdi. Görüşme, II. Dünya Savaşı’nın bitişinin 80. yılını anma törenleri münasebetiyle gerçekleşti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda bir araya geldi. Görüşme, Kim’in altı yıl aradan sonra Çin’e yaptığı ilk resmi ziyarette gerçekleşti. Çin devlet medyası, liderlerin “geleneksel dostluğu” pekiştirme sözü verdiğini duyurdu.

Şi, uluslararası koşullar nasıl değişirse değişsin Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin güçlenmeye devam edeceğini vurguladı. Kuzey Kore’nin resmi ajansı KCNA ise iki liderin üst düzey temasları artırma ve bölgesel konularda stratejik işbirliğini geliştirme konusunda mutabakata vardığını bildirdi.

KİM, PUTİN VE Şİ AYNI KAREDE

Kim Jong Un’un Pekin ziyaretinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aynı askeri geçit törenine katılması oldu. II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen törene 26 yabancı lider katıldı. Bu, Kim’in 2011’de iktidara gelmesinden bu yana çok sayıda dünya lideriyle ilk kez aynı platformda yer alışı olarak kayda geçti.

Putin, Kim ile yaptığı görüşmede Ukrayna savaşında görev alan Kuzey Kore askerlerinin cesaretini övdü. Ancak uzmanlar, savaşın olası sona erişine hazırlık amacıyla Kim’in Çin’le ilişkilerini yeniden canlandırmak istediğine dikkat çekiyor.

EKONOMİ VE DİPLOMASİ HESAPLARI

Kuzey Kore, uzun süredir ABD yaptırımları nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Gözlemciler, Kim’in Pekin temaslarının yalnızca sembolik olmadığını, aynı zamanda Washington ile olası müzakerelerde elini güçlendirme amacını taşıyabileceğini belirtiyor.

Şi yönetimi ise, komşusu Kuzey Kore’nin nükleer programından vazgeçmesini ve uluslararası müzakere masasına dönmesini istiyor. Ancak Pyongyang’ın son yıllarda Rusya’ya daha fazla yaklaşması, Pekin’de dikkatle izleniyor.

ÜÇLÜ İTTİFAK MI?

Kim, Şi ve Putin’in aynı etkinlikte bulunması, üç ülkenin ABD’ye karşı ortak hareket edebileceği yorumlarına yol açtı. Ancak Pekin Üniversitesi’nden akademisyenler, böyle bir ittifakın Çin’in uluslararası imajına zarar vereceğini ve ilişkilerin “abartılı şekilde yorumlanmaması gerektiğini” savunuyor.

Son Haberler
Japonya ve Avustralya'dan anlaşma! Bağlar güçlendirilecek
Japonya ve Avustralya'dan anlaşma! Bağlar güçlendirilecek
Çanakkale'de arıza yapan gemi kurtarıldı
Çanakkale'de arıza yapan gemi kurtarıldı
Kayyum sonrası seçim senaryosu dudak uçuklattı! Siyaset kulisleri yangın yeri
Kayyum sonrası seçim senaryosu dudak uçuklattı! Siyaset kulisleri yangın yeri
Keşan’da Orduevinde yangın! Çok sayıda asker hastanelik oldu
Keşan’da Orduevinde yangın! Çok sayıda asker hastanelik oldu
Pala bıyıklarıyla kadın cezaevine girecek! Herkes onu konuşuyor
Pala bıyıklarıyla kadın cezaevine girecek! Herkes onu konuşuyor