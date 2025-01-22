Xi ve Putin, Trump'ın göreve başlamasının ardından video konferans aracılığıyla görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından bir video görüşmesi gerçekleştirerek, ikili ilişkileri "daha yüksek seviyelere" taşıma sözü verdi.

Rusya Dışişleri Bakan Danışmanı Yuri Ushakov, gazetecilere verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in, görüntülü olarak konuştuğunu açıkladı.

Görüşmede Putin’in, Xi'ye, "Ukrayna ile ilgili herhangi bir çözümün Rus çıkarlarını gözetmesi gerektiğini" söylediğini bildiren Ushakov, "Putin ve Xi, Trump ekibi ilgisini gösterirse, ABD ile karşılıklı, faydalı ve saygılı bir temelde ilişkileri geliştirme konusunda isteklerini teyit etti" dedi.

"TRUMP'IN GÖREVE BAŞLAMASIYLA BAĞLANTILI DEĞİL"

Görüşmenin, Trump'ın 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevine başlamasının ardından yapıldığı aktarıldı. Ancak, Ushakov, bu görüşmenin, "Trump'ın göreve başlamasıyla hiçbir şekilde bağlantılı olmadığını" söyledi.

Ushakov’un açıklamalarına göre, Putin, Xi'yi "değerli bir dost" olarak nitelendirerek, Rusya ve Çin'in dış baskılara rağmen "dostluk, karşılıklı güven ve destek temelinde" ilişkilerini geliştirdiğini belirtti. Xi de Putin'e, "Stratejik koordinasyonu derinleştirmeye, karşılıklı desteği pekiştirmeye ve meşru çıkarları korumaya devam etme" çağrısında bulundu.

Çin devlet medyasına göre, Xi, "dış belirsizliklere" yanıt olarak Putin ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu ifade etti, ancak özel bir detay vermedi.

Xi, geçen hafta Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Trump, bu görüşmeyi iki ülke için de "çok iyi" bir görüşme olarak nitelendirmişti. Trump, görüşmede ticaret, kimyasal madde fentanil ve TikTok gibi konuları konuştuklarını belirtmişti. Putin henüz Trump ile konuşmamış olsa da Trump'ın göreve başlamasından saatler önce devlet televizyonunda ona tebriklerini iletti.

GÖRÜŞME YAKLAŞIK BİR BUÇUK SAAT SÜRDÜ

Xi ve Putin arasındaki görüşmenin yaklaşık bir buçuk saat sürdüğü, iki liderin, Orta Doğu, Güney Kore ve Tayvan'daki durumları da görüştüğü kaydedildi.

Trump, dün Pekin'e yönelik gümrük vergi tarifeleriyle tehditte bulunarak, Çin'i "istismarcı" olarak nitelendirdi ve Moskova'yı, Ukrayna'daki savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapmazsa "büyük sorunlar" yaşanacağı konusunda uyardı.

Rusya ve Çin arasındaki ticaret 2023 yılında, 2021'e kıyasla yüzde 64'ten fazla artarak, 240 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına başlamıştı. Pekin, Ukrayna'daki çatışmada Moskova'nın savaş makinesini kritik bileşenlerle desteklemekle suçlanıyor.