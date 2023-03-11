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Xiaomi 13 Pro satışa çıktı mı? Xiaomi 13 Pro fiyatı ne kadar?

Türkiye'de satışa yeni çıkan Xiaomi 13 Pro'nun fiyatı ve kamera performansı Google arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Xiaomi 13 Pro satışa çıktı mı? Xiaomi 13 Pro fiyatı ne kadar?

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 15:26
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Xiaomi 13 Pro satışa çıktı mı? Xiaomi 13 Pro fiyatı ne kadar?

Xiaomi 13 Pro satışa çıktı mı? Xiaomi 13 Pro fiyatı ne kadar?
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Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Lite modellerinden oluşan serinin DxOMark puanı açıklandı. Peki, Xiaomi 13 Pro satışa çıktı mı? Xiaomi 13 Pro fiyatı ne kadar?

XİAOMİ 13 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NELER?

Xiaomi 13 ailesinin en güçlü telefonu olan Xiaomi 13 Pro’da Qualcomm’un Snapdragon 8 gen 2 yonga işlemcisi bulunuyor. Arka tarafında ise üçlü 50 MP çözünürlüğünde kamera kurulumu mevcut. Ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğünde bir kamera tercih edilmiş.

6.73 inç, 1440x3200 piksel çözünürlüğünde OLED ekranı olan cihaz 4820 mAh kapasiteli 120 W hızlı şarj destekleyen bir bataryaya sahip.

XİAOMİ 13 FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

13 Lite, Türkiye’de 8 GB RAM + 256 GB depolama için 15.999 TL fiyat etiketine sahip.

Türkiye’de Xiaomi 13 için 12 GB RAM + 256 GB depolama özelinde 28.599 TL.

Üst seviye amiral gemisi 13 Pro içinse 12 GB RAM + 512 GB depolama özelinde tam 38.999 TL ödemek gerekiyor.

XİAOMİ 13 PRO'NUN KAMERASI NASIL?

Telefonun kamera lensleri Alman ve ünlü kamera ve lens üreticisi Leica ile iş birliği ile geliştirilmişti. DxOMark'ın farklı aşamalardan oluşan kamera testlerine tabii tutulan telefonlar bekleneni veremedi.

Özellikle amiral gemisi ve premium olan Xiaomi 13 Pro yapılan testler sonucu 16. sırada yer aldı. 136 ortalama puanı ile bu yıl ve geçen yıl tanıtılan amiral gemisi telefonların altında konumlandırılan cihaz, hayal kırıklığı yarattı.

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