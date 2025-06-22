Xiaomi 16 serisi bomba gibi geliyor

Xiaomi'nin heyecanla beklenen amiral gemisi 16 serisi, teknoloji kulislerinde şimdiden büyük yankı uyandırıyor. Çinli şirketin bu yılın sonlarına doğru tanıtmayı planladığı seri, yeni bir premium modelle ve Mi 11 Ultra'dan tanıdık bir özellikle tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sektördeki güvenilir kaynaklardan Android Leaks / Rumors'un paylaştığı bilgilere göre, Xiaomi 16 serisinde dört farklı model bulunacak.

DÖRT YENİ MODEL VE BEKLENEN EKRAN BOYUTLARI

Sızıntılar, Xiaomi'nin bu seride standart Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro, Xiaomi 16 Ultra ve tamamen yeni bir Xiaomi 16 Pro Max modeli sunacağını gösteriyor. Bu iddiaları X platformunda paylaşan Kartikey Singh, Xiaomi 16'nın 6.36 inç, Xiaomi 16 Pro'nun ise 6.5 inç ekranla gelmesini beklediklerini belirtti. Xiaomi 16 Pro ve Xiaomi 16 Ultra modellerinin ise 6.8 inç geniş ekranlara sahip olacağı öne sürülüyor.

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Mİ 11 ULTRA'NIN ARKA EKRANI GERİ DÖNÜYOR MU?

Xiaomi hayranlarını en çok heyecanlandıran detaylardan biri, Mi 11 Ultra modelinde ilk kez gördüğümüz arka ekran özelliğinin Xiaomi 16 serisiyle geri dönecek olması. Şirket, 2021'de piyasaya sürülen Mi 11 Ultra'da kamera modülünün yanında küçük bir ikincil ekran sunmuş, ancak sonraki modellerde bu özellikten vazgeçmişti. Yeni sızıntılar, bu yenilikçi tasarımın 16 serisinde tekrar yer alabileceğini işaret ediyor. Hangi modelde bu özelliğin bulunacağı henüz belirsizliğini korusa da, bu durum serinin ilgi çekiciliğini artırıyor.

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FİYAT BEKLENTİLERİ VE GLOBAL LANSMAN

Xiaomi 16 serisinin Çin'de Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Global lansmanın ise 2025'in ilk aylarında gerçekleşmesi öngörülüyor. Başlangıç fiyatının yaklaşık 1200 dolar civarında olabileceği tahmin ediliyor. Xiaomi 16 Pro'nun Türkiye'de 45.000 ila 50.000 TL aralığında bir fiyat etiketine sahip olabileceği konuşuluyor.