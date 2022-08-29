﻿Xiaomi hakkında bilinmeyenler: İşte keşfedilmemiş o 5 özellik

Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlarınızda fark etmemiş bazı özellikler bulunmaktadır.

İŞTE O ÖZELLİKLERİ LİSTESİ:

1- BİLDİRİM ÇUBUĞUNDAN CİHAZI OPTİMİZE ETME

Xiaomi, Redmi yada POCO cihazlarda kendiliğinden yüklü bir Güvenlik uygulaması bulunmaktadır. Uygulamaya girildiğinde telefonun performansını optimize etmeye yarayan ve aynı zamanda depolama alanındaki gereksiz verileri boşaltmayı sağlayan bir seçenek bulunmaktadır.

Güvenlik uygulamasının sağ üst köşesinde yer alan Ayarlar seçeneğine tıklayarak, bu özelliği bildirim çubuğunda göstermenize izin verecek bir gizli seçenek yer almaktadır. tek hareketle bildirim tepsisini açarak cihazı kolaylıkla optimize etmek mümkündür.

2- SES DÜZEYİNİN OTOMATİK OLARAK AZALMASINI ÖNLEMEK

telefonunuzdan bir video izlerken ya da müzik dinlerken bildirim alındığında, izlenilen ya da dinlenilen şeyin sesi kısılmaktadır. Ayarlar sayfasından Ses ve titreşim bölümüne gidildiğinde, video izlendiğinde bildirimlerin sesini kontrol altına almak mümkündür.

3- ZAMANLANABİLİR ‘RAHATSIZ ETMEYİN’ MODU

Gelen tüm aramaları, mesajları ve diğer bildirimleri otomatik olarak susturma özelliğine sahip olan Xiaomi cihazlarda, ne zaman cihazın kendi kendine kapanmasını isteniyorsa otomatik bir şekilde ayarlama yapmak mümkündür.

4- İNTERNET ERİŞİMİ KISITLANABİLİYOR

Pek çok mobil uygulama, gizli gizli interneti tüketmektedir. Ay sonu fark edilen yüksek internet kullanımının önüne geçmek için Ayarlar sayfasında yer alan özellik sayesinde yalnızca Wi-Fi ile kullanabilmek mümkündür.

5- TELEFONU TERS ÇEVİREREK SESSİZE ALMA

asanın üzerinde duran telefonunuza bir çağrı geldiği zaman, yalnızca cihazı ters çevirmek suretiyle aramayı sessize alıp gürültü çıkmasını engellenebilmektedir.