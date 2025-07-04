Xiaomi ucuz ev üretti, 11 bin TL'lik fiyatı ile yoğun talep görüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Xiaomi ucuz ev üretti, 11 bin TL'lik fiyatı ile yoğun talep görüyor

Dünyaca ünlü teknoloji markası Xiaomi son dönemlerde geliştirdiği araçlarla önplana çıkıyordu. Marka hız kesmeden yeni bir atılım daha gerçekleştirdi. Şirket, Pekin'de hayata geçirdiği akıllı daire projesiyle çalışanlarına uygun fiyatlı ve tam entegre bir yaşam alanı sunuyor.

Proje kapsamında toplam 2.658 adet daire yer alıyor. Göz kapaştıcı bir tasarıma sahip olan dairelerin her biri 29 metrekare büyüklüğünde, eşyalı olarak ve aylık 280 dolarlık (yaklaşık 11 bin TL) kirayla çalışanların kullanımına sunuldu. Dairelerde Xiaomi’nin kendi markasına ait akıllı ev ürünleri de yer alıyor.

Şirket, Projenin ilk etapta 2023 ve 2024 yılı mezunu mühendisler için planlandığı, daha sonra yer kalması durumunda 2022 mezunlarına da açılacağı belirtti.Daire başvuruları, Xiaomi’nin kendi uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Aynı platform üzerinden teknik destek ve bakım hizmetleri de sunuluyor.

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