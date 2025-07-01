Xiaomi'den frenleri alev alan YU7 Max için şaşırtan paylaşım!

Otomobil pazarında gelişen teknoloji rekabeti de arttırıyor geçtiğimiz yıl özellikle ürettigi telefonlarla ön planda olan Xiaomi otomobil piyasasına hızlı bir giriş yaptı SU7 modeli ile pazara giriş yapan markanın ardından aylar sonra YU7 SUV modeli kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

Gelişmiş teknoloji donanımlarıyla ön plana çıkan şık ve konforlu tasarımı ile göz dolduran ve fiyatlarının da bütçe dostu olması sebebiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü şirket piyasaya sürdüğü YU7 modeli için 35 bin dolar fiyat biçti. aracın test videolarındaki performansıyla izleyenleri şaşkına çevirdi

Fren testlerini gerçekleştiren teknisyenler, aracın balatalarından alevler çıktığını fark etti. Ölçümlere göre test sırasında frenler 619 santigrat dereceye ulaşırken bu, bir alüminyumun erimeye başladığı sıcaklıktan sadece 50 derece kadar daha az.

Xiaomi'nin CarNewsChina'ya yaptığı açıklamaya göre, bu frenlerin alev almasının nedeni, düşük metal içerikli balatalarda kullanılan organik malzemeler. Yani işin en ilginç tarafı ise Çinli Xiaomi, bu alevlenmeyi çok normal bir durum olarak görüyor.

Markanın da açıklanmasına göre frenler 600 santigrat dereceyi (1.112°F) aştığında bu durum tamamen normal kabul ediliyor ve bu olayda da frenler düzgün çalışmaya devam ettiği için önemli bir sorun teşkil etmiyor.

