Xiaomi'den "mini" devrim: Watch S4 41mm inceliğiyle mest etti

Xiaomi, ilk küçük boyutlu akıllı saati Watch S4 41mm'yi tanıttı. Fiyatı 299 dolar seviyesinden başlayan bu model, 41mm inceliğinde kasası, 9.5mm’lik ince yapısı ve sadece 32 gram ağırlığıyla bilekte adeta yok hissi veriyor. Özellikle ince bilekli kullanıcılar için ideal olan saat, paslanmaz çelik orta çerçeve ve Milanese versiyonunda altı adet laboratuvar üretimi pırlanta ile şıklığı bir araya getiriyor.

Quick Technology tarafından aktarılan bilgilere göre, cihaz, UV ışınlarına duyarlı kayışlar da dahil olmak üzere farklı tarzlara uygun çeşitli kayış seçenekleri sunuyor. Sağlık takibi özelliklerinde kalp atış hızı doğruluğu artırılırken, yüzme sırasında gerçek zamanlı kalp atış hızı takibi özelliği eklendi.

HyperOS entegrasyonu sayesinde uyku takibi de geliştirilmiş, kullanıcının telefonla mı vakit geçirdiği yoksa gerçekten mi uyuduğu tespit edilebiliyor. 150’den fazla spor modu ve çift frekanslı GNSS beş yıldızlı konumlandırma gibi özellikleriyle Watch S4, Xiaomi’nin "insan-araba-ev tam ekosistemi"ne sorunsuz bir şekilde entegre oluyor.