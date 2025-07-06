Xiaomi’den rekabeti kızıştıracak yeni ürün! Satışa sunuldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Xiaomi’den rekabeti kızıştıracak yeni ürün! Satışa sunuldu

Gelişen teknolojiyi teknolojik ürünlerde yeniliği de beraberinde getiriyor. Son yıllarda popüler olan akıllı gözlüklerde yapılan geliştirmeler teknoloji severler tarafından yakından takip ediliyor. Teknoloji devleri arasında yer alan Xiaomi‘de yeni akıllı gözlüğü Smart Audio Glasses’ı küresel pazarda satışa çıkardı. İşte detaylar…

Teknolojinin hızlı bir şekilde günlük yaşantıda kullandığımız cihazlara da entegre edilebiliyor oluşu, gelişen teknolojiye daha fazla alan açıyor. Bu kapsamda yeni bir hamlede teknoloji devlerinin arasında yer alan Xiaomi’den geldi.

Şirket,temel ses özelliklerine sahip uygun fiyatlı yeni akıllı gözlüğü “Smart Audio Glasses”ı dünya genelinde görücüye çıkardı.

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“SMART AUDİO GLASSES ÖZELLİKLERİ

Ses teknolojisi: SLS0820 ultrasonik hoparlör ve özel ses alanı ile açık kulak ses çıkışı
Gürültü engelleme: Çift ses sızıntı koruması ve yankı önleyici algoritma
Tasarım: 40 gram ağırlığında, esnek burun pedi ve kavisli şakak tasarımı
Pil ömrü: 11 güne kadar bekleme, 10 saate kadar kullanım süresi
Su ve toz dayanıklılığı: IP54 sertifikası
Şarj: Manyetik pimli özel kablo ile şarj
Kontroller: Dokunmatik kontrol desteği, çıkarıldığında otomatik oynatma durdurma
Fiyat: 90 dolar

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