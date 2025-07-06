Xiaomi’den rekabeti kızıştıracak yeni ürün! Satışa sunuldu

Teknolojinin hızlı bir şekilde günlük yaşantıda kullandığımız cihazlara da entegre edilebiliyor oluşu, gelişen teknolojiye daha fazla alan açıyor. Bu kapsamda yeni bir hamlede teknoloji devlerinin arasında yer alan Xiaomi’den geldi.

Şirket,temel ses özelliklerine sahip uygun fiyatlı yeni akıllı gözlüğü “Smart Audio Glasses”ı dünya genelinde görücüye çıkardı.

“SMART AUDİO GLASSES ÖZELLİKLERİ

Ses teknolojisi: SLS0820 ultrasonik hoparlör ve özel ses alanı ile açık kulak ses çıkışı

Gürültü engelleme: Çift ses sızıntı koruması ve yankı önleyici algoritma

Tasarım: 40 gram ağırlığında, esnek burun pedi ve kavisli şakak tasarımı

Pil ömrü: 11 güne kadar bekleme, 10 saate kadar kullanım süresi

Su ve toz dayanıklılığı: IP54 sertifikası

Şarj: Manyetik pimli özel kablo ile şarj

Kontroller: Dokunmatik kontrol desteği, çıkarıldığında otomatik oynatma durdurma

Fiyat: 90 dolar