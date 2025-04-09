Xiaomi'nin elektrikli aracında ölümlü kaza: Hisseler yüzde 5 düştü

Çin'de Xiaomi SU7 elektrikli sedan aracın karıştığı korkunç kazada üç üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. 29 Mart'ta Anhui eyaletinde meydana gelen kazada, NOA sürüş asistanı aktif halde 116 km/s hızla giden araç inşaat alanına yaklaşırken kontrolünü kaybetti.

KAZA ANI DETAYLARI

Xiaomi'nin paylaştığı verilere göre, araç inşaat bölgesini fark ederek yavaşlamaya başladı. Ancak sürücünün kontrolü devralmasıyla birlikte araç saatte 97 km hızla beton bariyere çarptı ve alev aldı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan üç genç kız öğrenci yanarak can verdi.

KAPILAR AÇILAMADI MI?

Kaza sonrası ortaya atılan "kapıların açılamadığı" iddialarına Xiaomi yetkilileri yanıt verdi: "Tüm kapılar mekanik acil durum kollarıyla donatılmıştır. Batarya hasar görse bile bu kollar sayesinde kapılar açılabilir." Şirket, kapıların neden açılmadığına dair soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

XIAOMİ'DEN KRİZ AÇIKLAMASI

Olayın ardından harekete geçen Xiaomi, özel soruşturma ekibi oluşturduğunu ve mağdur ailelere destek sözü verdiğini açıkladı. Şirket ayrıca süreçte tam şeffaflık sağlanacağını taahhüt etti.

BORSADA DÜŞÜŞ

Yaşanan trajik olayın ardından Xiaomi'nin Hong Kong borsasındaki hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.