Xiaomi'nin HyperOS 2.0 güncellemesi fiyaskoya dönüştü: Kullanıcılar çileden çıktı

Xiaomi, 2024 yılı sonlarında HyperOS 2.0 güncellemesiyle kullanıcılarına daha hızlı, verimli ve entegre bir deneyim vaat etmişti. Ancak, kullanıcılar hâlâ eski sürüm olan HyperOS 1 veya MIUI 14’te kalmaya devam ediyorlar ve bu durum Xiaomi’ye yönelik ciddi eleştirileri beraberinde getiriyor.

Bazı Xiaomi kullanıcıları, güncellemelerin belirli modellere öncelikli olarak verildiğini, ancak diğer kullanıcıların aynı modellerde güncelleme almadığını belirtiyor. Özellikle, aşağıdaki 17 modelin sahipleri uzun süredir güncellemeye ulaşamadıkları için büyük bir memnuniyetsizlik duyuyorlar:

Xiaomi 14

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13C

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12C

Mi 12 Pro

Mi 11i

Redmi 14C

Redmi Note 14

Redmi Note 14 4G

Poco F6

Poco X5 Pro 5G

Bu 17 modelin kullanıcıları, Xiaomi’nin güncelleme takvimi hakkında herhangi bir açıklama yapmamasını ve hangi kriterlere göre güncelleme sırasının belirlendiği konusunda belirsizlik yaşandığını ifade ediyor. Bu durum, kullanıcılar arasında büyük bir kafa karışıklığına yol açarken, Xiaomi’nin henüz herhangi bir resmi açıklama yapmaması, olumsuz tepkilerin artmasına neden oluyor.

XİAOMİ'NİN SESSİZLİĞİ KULLANICILARI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Kullanıcıların yoğun şikayetleri arasında, güncellemeyi alması gereken telefonların neden güncel sürüme ulaşmadığına dair hiçbir açıklama yapılmaması en büyük öfke sebeplerinden biri. Bazı telefonlar, kullanıcıların satın aldığı tarihler ve bulundukları bölgeye rağmen hala güncelleme almazken, aynı modelin başka bir kullanıcısı yeni sürüme kavuşmuş durumda. Xiaomi, bu durumu açıklığa kavuşturmak yerine, sessizliğini koruyor.

Birçok kullanıcı, yaşadıkları bu sorunu şu şekilde dile getiriyor:

“Hala HyperOS 1'deyim ve güncelleme ile ilgili bir bilgi yok. Xiaomi ne zaman açıklama yapacak?”

“Bazı telefonlar zaten HyperOS 2.0 aldı, biz hala bekliyoruz. Bu mantıklı mı?”

“Hala MIUI 14 kullanıyorum, oysaki bazıları zaten HyperOS'a geçti. Bu ne saçmalık!”

DAĞITIM SÜRECİ BELİRSİZLİĞİ

Xiaomi’nin HyperOS 2.0 güncellemesindeki bu karmaşa, sadece gecikmelerle ilgili değil, aynı zamanda şirketin iletişim eksikliğiyle de alakalı. Xiaomi, bugüne kadar bir güncelleme takvimi paylaşmadığı gibi, hangi modellerin ne zaman güncelleme alacağını da açıklamadı. Bu durum, Xiaomi kullanıcıları arasında güvensizliği artırıyor.

Bazı olasılıklar ise şunlar:

Düzensiz Dağıtım Süreci: Xiaomi’nin HyperOS 2.0’ı kademeli olarak dağıtması, ancak hangi modellerin öncelikli olduğunu açıklamaması, kullanıcıları yanıltıyor.

Xiaomi’nin HyperOS 2.0’ı kademeli olarak dağıtması, ancak hangi modellerin öncelikli olduğunu açıklamaması, kullanıcıları yanıltıyor. Optimizasyon Problemleri: Bazı modellerde teknik aksaklıklar nedeniyle geçişlerin yavaşlatıldığına dair yorumlar bulunuyor.

Bazı modellerde teknik aksaklıklar nedeniyle geçişlerin yavaşlatıldığına dair yorumlar bulunuyor. Premium Modellerin Önceliği: Yüksek fiyatlı modellerin öncelikli olarak güncellemeyi aldığı ve Redmi ile Poco modellerinin geride kaldığı düşünülüyor.

KULLANICILAR AÇIKLAMA BEKLİYOR

Kullanıcılar arasında bu belirsizliklerin uzun süre devam etmesi, Xiaomi'nin imajına ciddi zararlar verebilir. Güncellemeler, akıllı telefon kullanıcıları için önemli bir deneyim unsuru olduğu için, Xiaomi’nin bu konuda şeffaflık sağlamaması, markaya olan güveni sarsıyor. Eğer Xiaomi bu durumla ilgili bir açıklama yapmazsa, HyperOS 2.0’a dair yaşanan bu karmaşa, uzun vadede şirketin itibarını olumsuz etkileyebilir.