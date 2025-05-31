X'te erişim krizi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
X'te erişim krizi!

Son zamanlarda sık sık erişim sorunu yaşanan X'te yine bir erişim sorunu kaydedildi. Kullanıcılar uygulamaya girmekte zorlanıyor.

Twitter'ın yerine kurulan ve Elon Musk'a ait olan sosyal medya platformu X'te erişim ve platformun yavaşlaması sorunu yaşanıyor.

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) platformunda erişim sorunları yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak 24 Mayıs tarihinde uygulamada birkaç saati aşan erişim sıkıntısı olmuş; Elon Musk, "Bu hafta yaşanan X erişim sorunlarının da gösterdiği gibi, büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var. Yedekleme sistemlerinin devreye girmesi gerekirdi ama çalışmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Web siteleriyle ilgili sorunların kullanıcılar tarafından raporlandığı Downdetector sitesine göre X (Twitter) için bildirimler bugün akşam saatlerinde de artış gösterdi.

Sitede erişim sorunu olduğu belirtiliyor.

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