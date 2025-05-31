X'te erişim krizi!

Twitter'ın yerine kurulan ve Elon Musk'a ait olan sosyal medya platformu X'te erişim ve platformun yavaşlaması sorunu yaşanıyor.

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) platformunda erişim sorunları yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak 24 Mayıs tarihinde uygulamada birkaç saati aşan erişim sıkıntısı olmuş; Elon Musk, "Bu hafta yaşanan X erişim sorunlarının da gösterdiği gibi, büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var. Yedekleme sistemlerinin devreye girmesi gerekirdi ama çalışmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Web siteleriyle ilgili sorunların kullanıcılar tarafından raporlandığı Downdetector sitesine göre X (Twitter) için bildirimler bugün akşam saatlerinde de artış gösterdi.

Sitede erişim sorunu olduğu belirtiliyor.