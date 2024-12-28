X’te Halil İbrahim Ceyhan konuşuldu

Medya Takip Merkezi, 2024 yılında X’te (Twitter) en çok konuşulan erkek oyuncuları açıkladı. Buna göre, listenin zirvesinde 16 milyondan fazla paylaşıma konu olan Halil İbrahim Ceyhan yer alıyor. Peki, Halil İbrahim Ceyhan’ın ilk sırada yer alması sürpriz mi? Değil. Çünkü, önce ‘Kirli Sepeti’ ardından da ‘Leyla’ dizisiyle çıkışını sürdürüyor. Canlandırdığı karakterlerle özdeşleşerek hayran kitlesini her geçen gün artırıyor. Bu da Ceyhan’ın X’te çok konuşulmasını sağladı. İşin ilginci, en yakın rakibinden yaklaşık 4 kat daha fazla konuluşmuş.

Halil İbrahim Ceyhan’ı ilk 20 listesinde sırasıyla Halit Özgür Sarı, Bertan Asllani, Tarık Emir Tekin, Mert Ramazan Demir, Burak Berkay Akgül, Gökberk Yıldırım, Recep Usta, Deniz Can Aktaş, Gökberk Demirci, Yiğit Koçak, Akın Akınözü, Aras Aydın, Berk Atan, Burak Tozkoparan, Alp Navruz, Aras Bulut İynemli, Mert Yazıcıoğlu, Burak Deniz ve İlhan Şen takip etti.

Açıklanan veriler beni şaşırttı mı? Elbette hayır. Beklediğim isimler listede yer almış.

Şevval Sam’ın ‘Nanninom’ sürprizi

Şevval Sam’ın çocuklar için çıkardığı, uyku öncesi şarkılar, ninniler ve öykülerden oluşan albümü ‘Nanninom’, D&R ortaklığıyla hayata geçirildi.

‘Nanninom’, Türkiye’de ilk kez çocuklar için özel olarak hazırlanan plak, pikap ve ajandadan oluşan bir koleksiyonla çocuklar ve ebeveynlerin beğenisine sunuldu. Sınırlı sayıda olacak şekilde sadece üretilen koleksiyonuna ait ürünler, D&R’ın Türkiye genelindeki tüm mağazalarında ve internet sitesinden satışa sunulacak. Bu özel koleksiyon, çocukların sağlıklı uyku alışkanlıkları kazanmasına ve aileleriyle değerli anılar biriktirmesine eşlik edecek.

Kanyon AVM’deki D&R Mağazası’nda düzenlenen lansman etkinliğine Şevval Sam’ın en yakın arkadaşı Eda Ece ve oğlu Tarık Emir Tekin de katıldı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği tanıtımda, ‘Nanninom’ plağından şarkılar ve masallar dinlendi. Çocuklarla bol bol fotoğraf çektiren Şevval Sam, hayranları için ‘Nanninom’ ürünlerini imzaladı.

Yeni yılı kahkahalarla başlatacak

BKM’nin Cem Gelinoğlu imzalı yeni filmi ‘Tur Rehberi’nin galası, Kanyon Paribu Cineverse sinemalarında gerçekleşti. Yeni yılın ilk gününde sinema salonlarındaki yerini alacak film, seyircileri kahkaha dolu bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Başrolünü Cem Gelinoğlu’nun, yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği ‘Tur Rehberi’, bilinen tüm rehberleri unutturacak. Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal’ın komedi dolu performanslarını sergilediği film, 1 Ocak 2025’te vizyona girecek.

Film, hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bir turda katılımcıları hayatta tutmak için mücadele eden bir tur rehberinin hikâyesini anlatıyor.