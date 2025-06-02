X'te mesajlaşma yeniden şekilleniyor: Musk'tan xchat duyurusu

Ancak Musk'ın "Bitcoin tarzı şifreleme" ifadesi, platformun güvenliği konusunda soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Sosyal medya devi X'in sahibi Elon Musk, Pazar günü yaptığı çarpıcı bir açıklamayla, platformun Doğrudan Mesajlaşma (DM) sistemi XChat'in güncellenmiş bir versiyonunun kullanıcılara sunulmaya başlandığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmeye göre, XChat artık kaybolan mesajlar, şifreleme ve dosya paylaşım yeteneklerinin yanı sıra mevcut sesli ve görüntülü arama özelliklerini de destekleyecek.

XChat'in bu yeni özellikleri henüz tüm kullanıcılara açılmış değil. Özellik, kısa bir süre önce kısıtlı bir kullanıcı grubuyla beta test sürecine girmişti. Elon Musk, X ekibinin, dağıtım aşamasında büyük ölçekli sorunlarla karşılaşılmaması durumunda XChat'i bu hafta içerisinde tüm kullanıcılara ulaştırmayı planladığını belirtti.

"BİTCOİN TARZI ŞİFRELEME" İFADESİ TARTIŞMA YARATTI

Musk, X üzerinden yaptığı bir dizi paylaşımda, XChat'in güncellenmiş sürümünün Rust programlama dili kullanılarak geliştirildiğini ve "Bitcoin tarzı" bir şifreleme ile "tamamen yeni bir mimariye" sahip olduğunu ifade etti. Ancak "Bitcoin tarzı şifreleme" tanımlamasının ne anlama geldiği konusunda belirsizlik hakim. Zira Bitcoin'in kendisi doğrudan "şifreli" bir yapı olarak nitelendirilmiyor; bunun yerine güvenliği için açık anahtar kriptografisi ve dijital imzalar kullanıyor.

Bu durum, teknoloji çevrelerinde Musk'ın bu ifadeyi bir pazarlama stratejisi olarak mı kullandığı, şifreleme kavramını tam olarak anlayıp anlamadığı ya da belki de "kriptografi" yerine yanlış bir terim mi kullandığı yönünde soru işaretlerine neden oldu.

X'in patronu, daha önce defalarca X'in DM özelliğini Signal ve iMessage gibi güçlü şifrelemeye sahip platformlara rakip yapma hedefini dile getirmişti. Fakat XChat'in yalnızca "Bitcoin tarzı şifreleme" ile anılması, platformun bu alanda gerçekten iddialı bir rakip olup olamayacağı konusunda kuşkuları artırıyor.

YENİ ÖZELLİKLER VE PLATFORMDAKİ SON DURUM

Elon Musk ayrıca, X üzerinden yaptığı bir başka paylaşımda, XChat kullanıcılarının artık tüm platformlarda telefon numarasına gerek duymadan sesli ve görüntülü arama yapabileceklerini müjdeledi.

Bu son duyurudan önce X, şifreli DM'ler üzerindeki geliştirme çalışmalarını durdurduğunu açıklamıştı. Bu karar, XChat'in yakın zamanda mevcut eski DM sisteminin yerini alacağına bir işaret olarak yorumlanmıştı.

Ne var ki, X kullanıcıları son bir haftadır platformda ciddi istikrarsızlık sorunlarıyla karşılaşıyor. Üst üste yaşanan kesintiler, kullanıcıların zaman akışlarını görüntülemesini ve XChat dahil olmak üzere diğer temel özellikleri kullanmasını engelledi.