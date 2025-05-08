X'ten İmamoğlu’nun hesap engeline ilişkin açıklama

Sosyal medya platformu X, Silivri Cezaevi’nde bulunan Ekrem İmamoğlu’nun hesabına getirilen erişim engeliyle ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Kararı uygulamak zorunda olsak da bu karara kesinlikle katılmıyor ve itiraz ediyoruz. Kararların uygulanmaması, tüm platformun kısıtlanması gibi yaptırımlara neden olmaktadır. Türkiye’de erişimin devam etmesi, özellikle acil durumlarda ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim açısından kritik önemdedir” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU

19 Mart’ta gözaltına alınarak tutuklanan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X sosyal medya hesabı, 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 02.00 sıralarında erişime engellendi. İmamoğlu’nun hesabına giriş yapmaya çalışanlar, “Yasal talep doğrultusunda, Türkiye sınırları içinde @ekrem_imamoglu için erişim engellendi” uyarısıyla karşılaştı.

İmamoğlu’nun son paylaşımı, Beyazıt Meydanı’nda düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine çağrı yaptığı ve “Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel” ifadelerine yer verdiği gönderiydi.

İmamoğlu’nun avukatı Gönenç Gürkaynak, erişim engeline karşı hukuki itirazda bulunacağını duyururken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendi X hesabını erişim engeli kalkana kadar İmamoğlu’nun kullanımına açtığını açıkladı.