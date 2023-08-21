X'ten para kazanayım derken vergi cezası yememek için dikkat

Twitter’ı satın aldıktan sonra uygulamayı baştan sonra değiştiren Elon Musk son olarak platformun ismini de değiştirip ‘X’ yapmıştı.

Yaptığı değişikliklere son olarak ‘belirli kriterleri karşılayan kullanıcılarına’ ödeme yapma yeniliğini getirdi.

500 takipçi ve 15 milyon gösterime sahip olan kullanıcılarına ödeme yapılmaya başlandı. Ülkemizde de ilk ödemeler 8 ve 18 Ağustos tarihlerinde yapıldı.

Fakat ödeme alan kullanıcıların dikkat etmesi gereken bir konu var.

Sosyal medyadan kazandıkları ücretlerin vergilendirmesini yapmayan kullanıcılar, ağır cezalar ile karşı karşıya kalabilir.

Bu cezaya maruz kalmak istemeyenlerin yapması gerekenler ise önce E-devlet’e girip ‘Vergi istisnası’na tıklamaları gerekiyor.

Daha sonra açılan sekmeden Vergi Dairesi kısmına gidip oradan Fenomenler için istisna bölümüne tıklanması gerekiyor.

Açılan bölümde kişisel bilgilerin girilip ardından bir dilekçe yazılması gerekiyor.

1 gün sonrasında gelen yanıta banka bilgilerinin girilmesi lazım fakat bu banka hesabına sadece sosyal medya hesabından gelen gelirlerin girmesi gerekiyor. Aksi halde gelen her parandan %15 oranında devlet tarafından kesinti yapılıyor.