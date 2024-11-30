X'ten sonra Bluesky da parodi hesaplar için yeni düzenlemeler getiriyor

Son dönemde kullanıcı sayısında hızlı bir artış yaşayan sosyal medya platformu Bluesky, yeni sorunlarla başa çıkmaya çalışıyor. Kısa bir süre önce 20 milyon kullanıcıya ulaşarak Apple App Store’da zirveye çıkan platform, kötü niyetli kullanıcıların kimlik taklitçiliğiyle mücadele etmek için politikalarını güncelledi.

Bluesky’nin güvenlik ekibi, “Kimlik taklitçiliği ve kullanıcı adı işgali yapan hesaplar kaldırılacak” açıklamasında bulundu. Taklit hesaplar, özellikle tanınmış kişilerin ya da markaların kimliğini kopyalayarak takipçi kazanmayı hedefliyor. Parodi amacı taşıyan hesapların ise hem kullanıcı adı hem de biyografilerinde bu durumu açıkça belirtmesi gerekecek. Aksi halde bu hesaplar da platformdan kaldırılacak.

Bluesky kullanıcı verilerini kullanmamakta kararlı

MODERASYON VE KİMLİK DOĞRULAMADA YENİ ADIMLAR

Platform, hızlı büyümenin getirdiği sorunlarla başa çıkmak için moderasyon ekibini dört katına çıkardı. Ayrıca, kimlik doğrulama süreçlerini geliştirmeyi planlıyor. Şu anda en güvenilir yöntem, özel alan adı kullanımı. Ancak Bluesky, kimlik doğrulama sürecini Meta veya X gibi merkezi bir sistemle değil, daha kullanıcı odaklı bir yapıyla gerçekleştirmek istiyor.

Rakip platformlar X, Facebook ve Instagram, ücretli abonelik karşılığında doğrulama hizmeti sunarken, Bluesky’da henüz bu tür bir sistem bulunmuyor. Bunun yerine daha teknik ve kullanıcı tarafından yönetilen bir doğrulama modeli sunuluyor.

Bluesky'ta yeni dönem

TAKLİT SORUNLARI VE ÇÖZÜM BEKLENTİSİ

Güvenlik araştırmacısı Alexios Mantzarlis’in raporuna göre, Bluesky üzerindeki en popüler 100 hesabın neredeyse yarısının taklit hesapları bulunuyor. Bu sahte hesapların yalnızca %16’sında “kimlik taklidi” etiketi yer alıyor. Mantzarlis, platformun taklit hesaplara karşı daha etkin bir koruma sağlaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Olumlu bir gelişme olarak Bluesky, kullanıcı içeriklerini yapay zeka eğitimi için kullanmayacağını duyurdu. X ve Meta gibi rakipler ise kullanıcı verilerini bu amaçla kullanmaya devam ediyor.

X parodi hesapları etiketlemeye hazırlanıyor