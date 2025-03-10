X(Twitter) çöktü mü?

Eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'e erişmekte sorun gerçekleşiyor. Kullanıcılar, Twitter'a girmek isterken karşılarına "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası çıktıklarını aktardı.
KULLANICI RAPORLARI GELİYOR
Kesintileri paylaşan web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğunu belirtiyor. Sitede 10 Mart 2025 12:22 civarları itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği kaydedildi.
Yarım saatin ardından sorun çözüldü.