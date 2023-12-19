“Ya ben ya köpek” dedi, 9 yıllık evlilik tek celsede bitti

Sokakta gördüğü köpeği sahiplenen V.S. ve karısı G.S.’nin evliliği köpek yüzünden bitti. Köpeklerden korkan G.S., kocasına “Ya ben ya o” dedi, adam köpeği seçti. Böylece aralarındaki 9 yıllık evlilik bitti.

İstanbul Esenler’de 9 yıllık evli olan çift, kadının evde köpek istememesi üzerine sona erdi. V.s. isimli adam, ilk evliliğinden olan kızı için sokaktan köpek sahiplendi ve eve getirdi. Eşi G. S. İse köpekten korktuğunu söyledi ve köpeği geri götürmesini istedi.

Köpek yüzünden sürekli kavga eden çiftin evliliği, V.S.’nin köpeği tercih etmesi üzerine sona erdi. Kadın, “Ya ben ya köpek” dedi, adam köpeği tercih etti ve boşanmak için mahkemeye başvurdu. "Köpeğe bakmak için eşimden boşanmak istiyorum” dedi fakat dava için hazırladığı dilekçe usule aykırı bulunduğu için davası reddedildi. Bunun üzerine karısı G. S. Boşanmak için dava açtı.

Kocasının kendisi yerine köpeği seçmesinin rencide edici bir davranış olduğunu söyledi. Çocukluğundan beri köpeklerden hep korktuğunu, bir köpekle yaşamanın onun için çok zor olduğunu dile getiren genç kadın, "Eşim ve kızı bana her zaman hizmetçi gibi davrandı. El-yüz havlularını bile köpeği kurulamak için kullandılar. Köpeğin etrafa saçtığı tüy ve dışkıları bana temizlettiler. Evde o köpek kadar değerim görmedim.” İfadelerini kullandı.

MAHKEME KADINI HAKLI BULDU

Genç kadın, üvey kızının annesiyle babası ayrıldığı için kendisini suçladığını iddia etti ve boşanmak istediğini, bunun kendisi için bir onur meselesi olduğunu söyledi. Bakırköy 4. Aile Mahkemesi, genç kadını haklı buldu ve boşanma gerçekleşti. Kocanın 20 bin TL maddi ve 30 bin TL’de manevi tazminat ödemesine karar verdi. Ayrıca her ay bin lira olmak üzere nafaka da vermesine hükmetti.