Ya Çok Seversen 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman?

Hafsanur Sancaktutan ve Kerem Bürsin’in başrollerinde yer aldığı ‘Ya Çok Seversen’ dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ya Çok Seversen 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman?

Ya Çok Seversen 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman?

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’ dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ya Çok Seversen 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Ya Çok Seversen’ dizisinden 5. bölüm fragmanı geldi. Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan ve Kerem Bürsin’in yer aldığı Ya Çok Seversen dizisine ait pek çok bilgi merak ediliyor.

YA ÇOK SEVERSEN KONUSU NE?

‘Ya Çok Seversen’, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve kendi ayakları üstünde durarak yurtdışında yaşayan, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

YA ÇOK SEVERSEN OYUNCU KADROSU

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi başarılı isimler de yer alıyor.

YA ÇOK SEVERSEN 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ya Çok Seversen dizisinin 5. bölümü 3 Ağustos Perşembe günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

maxresdefault-3.jpg

Öne Çıkanlar
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Son Haberler
Temsilcilerimizin Avrupa maçlarının heyecanı Yeniçağ'da! Spor
Temsilcilerimizin Avrupa maçlarının heyecanı Yeniçağ'da!
Anne domuz 7 metrelik kuyudan kurtarıldı Yaşam
Anne domuz 7 metrelik kuyudan kurtarıldı
Spider Man 2 daha çıkmadan yüzde 100 zamlandı Teknoloji - Otomotiv
Spider Man 2 daha çıkmadan yüzde 100 zamlandı
Yolcu gemisi kıyıya çarptı. Facianın eşiğinden dönüldü Güncel
Yolcu gemisi kıyıya çarptı. Facianın eşiğinden dönüldü
Yemen'de saldırı: 5 asker öldü Dünya
Yemen'de saldırı: 5 asker öldü
Sezgin Baran Korkmaz ABD’de tahliye edildi Güncel
Sezgin Baran Korkmaz ABD’de tahliye edildi
Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 56'ya çıktı Dünya
Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 56'ya çıktı