Ya Çok Seversen konusu ne? Ya Çok Seversen ne zaman başlıyor?

Hafsanur Sancaktutan ve Kerem Bürsin’in başrollerinde yer aldığı ‘Ya Çok Seversen’ dizisinin yaz sezonunda Kanal D ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Peki, Ya Çok Seversen konusu ne? Ya Çok Seversen ne zaman başlıyor?

Ya Çok Seversen konusu ne? Ya Çok Seversen ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’ dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki, Ya Çok Seversen konusu ne? Ya Çok Seversen ne zaman başlıyor?

Kanal D ekranlarında yaz sezonunda yayınlanması beklenen ‘Ya Çok Seversen’ dizisinden ilk fragman geldi. Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan ve Kerem Bürsin’in yer aldığı Ya Çok Seversen dizisine ait pek çok bilgi merak ediliyor.

YA ÇOK SEVERSEN KONUSU NE?

‘Ya Çok Seversen’, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve kendi ayakları üstünde durarak yurtdışında yaşayan, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

YA ÇOK SEVERSEN OYUNCU KADROSU

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi başarılı isimler de yer alıyor.

YA ÇOK SEVERSEN İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Ya Çok Seversen dizisinin ilk bölümü 6 Temmuz Perşembe günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

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