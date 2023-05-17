Ya Erdoğan çekilirse!

Cumhuriyet'in haberine göre AKP, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, "Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda... Karar alınabilmesi için yürütmenin de Cumhur İttifakı'nda olması gerekir, aksi takdirde istikrar olmaz, kaos olur" tezi üzerinde duracak.

İşin püf noktası da burası zaten... Millet İttifakı, tam bu noktadan yola çıkarak, "Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda ama hükümet etme yetkisini bize verin ki Meclis çoğunluğuna dayalı tek adam yönetimine son verelim ve Türkiye'yi hukuk devleti rayına oturtalım. Tek adam rejiminin yerine, denge ve denetlemeyi; demokrasiyi hâkim kılalım." diyebilir...

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Adaylara gelince... Süleyman Demirel, "Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir" demişti ama 14 günün yarısını toplantılarla geçirmemek gerekir. İki gün gitti zaten... Burada esas olan ikinci tur stratejisini belirleyip hemen uygulamaya geçmektir.

Bu arada 12 gün içinde de beklenmedik olaylar olabilir, sürprizler yaşanabilir!

Herkes Sinan Oğan ve Ata İttifakı'nın ne yapacağını konuşuyor. Kimse sosyal medyada Sinan Oğan'a oy verenler arasında yapılmak istenen anketten doğru bir sonuç çıkacağını zannetmesin. Cevap verecek olanların, birinci turda Sinan Oğan'a oy verdiği nereden belli olacak? İspat edilebilir mi?

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AKP'nin hiç istemediği şey, bu seçimin Tayyip Erdoğan için bir referandum haline dönüştürülmesiydi. Sinan Oğan, birinci tur öncesinde, referandumdan şöyle söz etti:

"Cumhurbaşkanlığını kazanırsam bir numaralı kararnamem Suriyelilerin ve tüm yabancı unsurların buradan gönderilmesi olacak. Türkiye'de 13 milyon yabancı var ve bu 13 milyon yabancıyı gönderelim diyen tek cumhurbaşkanı adayı benim. Elbette ki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Türkiye ittifakı partileri de bunu söylüyor. Ama dört cumhurbaşkanı adayı içerisinde bunu ifade eden tek kişi benim ve bu seçim aynı zamanda bir referandum olacak. Yani 13 milyon sığınmacı gitsin mi, kalsın mı referandumu olacak."

Sinan Oğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu, "Sığınmacılar gitsin mi kalsın mı?" ile birlikte "Erdoğan gitsin mi kalsın mı?" referandumuna dönüştürülebilir. Sığınmacıların gitmesi için Erdoğan'ın gitmesi gerekiyor. Erdoğan, "Hani birileri diyor ya 'Suriyeliler gitsin.' Asla biz bunlara eyvallah edemeyiz." dedi ya...

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Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Sevda Özbek ise "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bulunduğu konum itibari ile elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı ancak milletin iradesi daha güçlü bir aday istiyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. turdaki sorumluluğu Sn. Sinan Oğan'a devretmesi ülkemiz adına en hayırlı olanı olacaktır." dedi.

Madem bir adayın çekilmesi ile Sinan Oğan yarışa aday olarak dahil olabiliyor; öyleyse neden Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekilmesinden söz ediliyor da Tayyip Erdoğan'ın bu konuda adı bile geçmiyor?

Öyle ya madem siyasette 12 gün de kısa gibi görünmesine rağmen çok uzun bir süredir ve "Kemal Kılıçdaroğlu çekilsin" denilebiliyor, neden "Tayyip Erdoğan çekilsin" denilmiyor?

Erdoğan'ın, ani bir kararla yarıştan çekilmesi, denklemi tamamen değiştirebilir değil mi?

Zaten üçüncü defa aday olması, Anayasa'ya aykırı değil miydi?

Zaten birinci turda "adam kazanamadı" değil mi?

Tabii bu düşünce de olmayana ergi yöntemini kullanmak gibidir ama her ihtimali düşünmek gerekir.

Yalnız, ikinci turun tam bir referandum olacağı kesin...