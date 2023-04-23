Samsunspor 11 yıl sonra Süper Lig'de. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Ligin bitimine kendileri için 4 hafta kalan Yılport Samsunspor, bugün kendi sahasında 34 bin kişiyle kapalı gişe oynayarak, Başkent ekibi Keçiörengücü’nü 4-1 yendi ve 11 yıl sonra yeniden Süper Lige ‘Merhaba’ dedi.

Uğur getirdiğine inandığı -V- yaka kırmızı kazağıyla yine sahaya çıkan Hüseyin Eroğlu, oyunu kafadan konuk ekibin sahasına yıkmak istediyse de, zaman zaman yediği karşı kontrataklarda nefeslerini tuttu.

Samsun deyince aklıma 19 Mayıs gelir. Atamın Kurtuluş Savaşını başlattığı yer. Bugün ise yine önemli bir tarihe tanıklı etti Samsun kenti... 19 Mayıs'ta ilk adımın atıldığı yer olmayı üstlendiği gibi, bu pazar günü de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımıza, şampiyonluğu ile birlikte ev sahipliği yapması tarihin güzel bir rastlantısıydı sanırım.

Keçiörengücü takımının Play Off’a katılma iddiasını sürdürmesi için, mutlak puan almayı düşündüğü bu şölen gününde maalesef buna muvaffak olamadı.

Eflatun Beyazlılar; ilk yarıda gelen Samsun ataklarını ara boşluklarını iyi kapatarak kestiyse de, bu yarının bitimine 5 dakika kala ev sahibinin attığı şık gole engel olamadı.

Oyunun başından beri sağdan rakip ceza alanına muz orta yağan Zeki Yavru, bir türlü sonuç alamamıştı. En son korner atışında yüzü güldü. Sağ bek Zeki ortaladı, sol bek Mücahit’in ters köşeye vurduğu kafa topun filelere gitmesi, tribünleri ayağa kaldırdı ve ateşledi.

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İlk yarıda genelde rakibinin üzerine Fofana, Kaptan Osman, Abdioğlu, Soner ve Douglas ile sık sık giden Samsunspor; Keçiörengücü’nün kalecisi Metin Uçar’ın iyi yer tutması, kapatması ve zamanında yerinde çıkışları nedeniyle, bazı gol pozisyonlarında sonuç alamadı.

Maçın sonucu aleyhine olduysa da; Keçiörengücü’nün teknik adamı Tacettin Bakacak, aslında dersini iyi çalışmış, gelmişti ama son vuruşlar isabetli olmayınca, rakibinin ikinci yarı pas yapmasına, oyun kurmasına ve dikine atılan ara toplarına müsaade edince, istediği tek puanı da alamadı.

Kırmızı Beyazlılar da Laura ve Berk sakat, Yunus da cezalı olduğu için kadroda olmayanlardı. Konuk ekipte ise sadece forvetleri Dembele, sakat olduğu için yoktu.

Başkent ekibinin kaptanı Aykut, özellikle ikinci yarı takımın kontrolünü tamamen elinden kaçırınca, yedek kulübesine çekildi. Bu yarıda Eflatun Beyazlılar; tüm oyuncu değiştirme haklarını kullandıysa da ardı ardına gelen; Douglas, Kaptan Osman ve nihayet Fofana’nın gollerine engel olamadı.

Bir puanı hedefleyen ama oyunun üçte birlik son bölümüne girildiğinde, bir anda 4 farklı yenik duruma düşüp abandone olan Ankara takımı, bu bölümde farkı daha da açtırmama moduna geçti.

Ligde 50 puanla 8. Sırada olup Play-Off hayalleri kuran Keçiören ekibi, bu hedefini sanırım biraz zora soktu.

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Fransız oyuncu Rashad Muhammed konuk ekip adına yakaladıklarını gole çevirebilseydi eğer, belki de karşılıklı gollerin olacağı bir 90 dakika izlerdik.

Kral tahtındaki puanını bu galibiyetle 69’a çıkaran Samsunspor’da, bugün sahada çok da kötü görünen bir oyuncusu yoktu. Tribünlerindeki çoluk, çocuk ve ailelerle güzel bir şölen fotoğrafı verirken, hak ettiği şampiyonluğu yeniden kucaklaması, olması gerektiği yerde Süper Lig'e yeniden dönmesi, camiasını da sevince boğdu.

Orta hakem Oğuzhan Aksu’ya bugün çok iş düşmedi. Neden? Çünkü Samsun attıkça o düdüğünü kullanmakta rahatladı. Sahada bir orta şekerli kahvesi eksikti.

Cordeiro’nun konuk takım adına attığı tek gol, günün nazar boncuğuydu.

İkinci 45 dakika bol gollü ve hareketli geçerken, tribünleri dolduran şampiyon takımın taraftarları, bugün üç bayramı birden yaşadı.

11 yıl sonra yeniden şampiyon olmaları ve maç bitti zannedilerek, o heyecanla uzatmalarda maç bitmeden kutlama yapmak için Samsunspor taraftarlarının sahaya girmeleri, uyarılarak tekrar tribüne geri dönmeleri, bana geçen yıl Trabzonspor un şampiyonluğunu ilan ettiği maçın aynısı hatırlattı.

Sanki dejavu yaşadım diyebilirim!

Ne diyelim? Bir Karadeniz takımı daha Süper Lig'e; Ya Şehri Samsun…