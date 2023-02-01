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Ya Vedud ne demektir? Ya Vedud kelime anlamı ve fazileti nedir?

El Vedud ve Ya Vedud ismi Allah’ın isimlerindendir. Allah’ın isimleri Esmaül Hüsna olarak bilinirken kişiler Allah’ın isimleri Emaül Hüsna’yı okuyarak Allah’ı anar. Peki, Ya Vedud ne demektir? Ya Vedud kelime anlamı ve fazileti nedir?

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:04
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Ya Vedud ne demektir? Ya Vedud kelime anlamı ve fazileti nedir?

Ya Vedud ne demektir? Ya Vedud kelime anlamı ve fazileti nedir?
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Kişiler Esmaül Hüsna’yı okuyarak Allah’ı anmış olur. Allah’ın isimlerine Emsaül Hüsna denirken EL Vedud, Ya Vedud kelimesi de Allah’ın diğer isimlerindendir. Peki, Ya Vedud ne demektir? Ya Vedud kelime anlamı ve fazileti nedir?

Allah'ın isimleri Esmaül Hüsna olarak bilinmektedir. El Vedud ve Ya Vedud ismi de Allah'ın isimlerinden birisi olarak bilinmektedir. Peki, Ya Vedud ne demektir? Ya Vedud kelime anlamı ve fazileti nedir?

YA VEDUD NE DEMEKTİR?

Ya Vedud, ismi Allah'ın isimlerinden birisi olarak bilinmektedir. Esmaül hüsna'da yer aldığı bilinen Ya Vedud ismi, Allah'ın en çok seven ve en çok sevilmeye layık olan olduğu şeklinde ifade edilebilir.

El Vedud ismi, Allah'ın iki farklı sıfatını bir arada ifade etmekte olan bir isim olarak bilinmektedir.

Ya Vedud ismi ile Allah'ın salih amel işleyen kullarını sevdiği ve onlardan razı olduğu anlaşılmaktadır.

EL VEDUD ESMASI TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

El Vedud esmasının Türkçe anlamı, Allah'ın çok seven ve en çok sevilmeye layık olan olduğu söylenebilir.

El vedud esması ile Allah'ın sevilmeye ve dostluğa layık yegane varlık olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Aynı zamanda El Vedud esması ile Allah'ın iyi kullarını seven, onları rahmetine ve rızasına erdiren anlamı da bulunmaktadır.

YA VEDUD FAZİLETLERİ NELERDİR?

Ya Vedud esmasını okuyan kişilerin çevresi tarafından saygı gören bir kişi olduğu söylenebilir. Çevresinde bulunan kişilere söz geçirebileceğini söylemek de mümkündür. Ya Vedud isminin zikredilmesi, kişinin çevresinde sözüne itibar edilen ve değer gören bir kişi olmasını sağlar.

Ya Vedud esmasını devalı bir şekilde zikreden kişinin içi huzurla dolar ve kalbi nurlanır.

Ya Vedud zikrini yapan kişinin yoksul olması durumunda yoksulluktan kurtulur. Borcu olan bir kişinin bu zikri düzenli olarak yapması durumunda ise borçlarından kurtulması nasip olur.

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