Yaban domuzları için sürek avı başladı

Marmaris Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Nurullah Kaya başkanlık ederken, hafta sonu kırsal mahallelerde sürek avı başlatılması kararlaştırıldı.

Toplantıya; Muğla İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Ömer Kahraman, İlçe Milli Parklar Müdürü Mesut Gümüş, İlçe Orman Müdürü Gökhan Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ve avcı derneklerinin temsilcileri katıldı.

Kaymakam Kaya, özellikle şehir merkezine kadar inen yaban domuzlarının halk sağlığı, hijyen, güvenlik ve çevre açısından ciddi riskler taşıdığını belirterek, "İlçemizde yaşanan bu sorunu çözmek için tüm kurumlarımızla koordineli şekilde hareket edeceğiz" dedi.

SÜREK AVI BAŞLIYOR

Toplantıda, Muğla İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Ömer Kahraman, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve yeni alınan önlemler hakkında bilgi verdi. Verilen bilgilere göre, hafta sonundan itibaren kırsal mahallelerde sürek avları başlayacak. Avcılara, her sürek avı için 5 fişek verilecek.

Ayrıca alınan önlemler kapsamında, ilçe merkezi ve sahil bandında domuzlara yiyecek verilmesinin yasaklanması, yalnızca sokak hayvanlarının faydalanabileceği kontrollü besleme noktaları oluşturulması, çöp konteynerlerinin etrafının tel veya bariyerle çevrilmesi, vatandaşların anonslarla uyarılması, ormanlık alanlara yaban hayvanları için alternatif besleme noktaları kurulması kararlaştırıldı.

Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da toplanarak, alınacak önlemleri halk sağlığı yönünden değerlendirdi ve uygulamaya konulacak konular değerlendirildi.