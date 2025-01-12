Yaban domuzu sürüsü ekili alanlara zarar verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yaban domuzu sürüsü ekili alanlara zarar verdi

Malatya’da yiyecek arayan yaban domuzu sürüsü ekili alanlara zarar verdi. 25 yaban domuzundan oluşan sürünün ekili alanlara zarar vermesi bölgedeki çiftçileri endişelendiriyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, ekili alanlara zarar veren yaban domuzları, çiftçilerin korkulu rüyası haline geldi. Karaterzi ve Yuvalı Mahallesi'ndeki arazilerde, yaklaşık 25 yaban domuzundan oluşan sürü, yiyecek ararken tarlalarda büyük tahribata yol açıyor.

Çiftçiler, bu domuz sürülerinin ekili alanları tahrip etmesinden endişe ederken, bu soruna çözüm arayışları devam ediyor. Yaban domuzlarının tarıma zarar veren hareketleri, Malatya Doğanşehir Domuz Timi tarafından yakından izleniyor.

Ekibin dron kullanarak havadan görüntülediği sürüler, bölgedeki zararları daha da görünür kılarken, çiftçilerin zararı en aza indirmek için yeni önlemler talep ettikleri belirtildi.

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