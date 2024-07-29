Yaban domuzuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

Kaynak: İHA
Yaban domuzuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi ile İzmir’in Selçuk ilçesi sınırında, motosikletin yola çıkan yaban domuzuna çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti, motosikletteki 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saat 03.30 sıralarında Pamucak mevkiinde meydana geldi.

Kuşadası’ndan Selçuk yönüne gitmekte olan Mertcan Baydemir’in kullandığı motosiklet, aniden yola çıkan yaban domuzuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Mertcan Baydemir kaza yerinde hayatını kaybederken, motosikletteki U.T. ve B.Ö. ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Selçuk ve Kuşadası’ndaki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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