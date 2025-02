Yaban hayatına kucak açan Aydın’ın sulak alanlarına dikkat çektiler

Sulak alanlarla ilgili farkındalığı artırmak için dünya genelinde her yıl 2 Şubat'ta kutlanan Dünya Sulak Alanlar Günü çerçevesinde ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Aydınlı doğaseverler de her fırsatta sulak alanların önemine dikkat çekerek alanların korunması çağrısı yapıyor. Özellikle Aydın'ın Söke ilçesinde Avşar ve Yeşilköy Mahalleleri arasında kalan ve Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak kabul edilen Azap Gölü, nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan Tepeli Pelikanlar ve su kuşları olmak üzere, yaz göçmeni leylekler, yırtıcı kuşlar, Saz Kedisi gibi nadir canlı türlerini bünyesinde barındırmaya devam ediyor. Önemli doğal yaşam alanlarından olan bölgenin korunmasına dikkat çekmek amacıyla Azap Gölü'nde farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, doğal ve kültürel zenginlikleri, göl çevresindeki geleneksel yaşamları ile doğal peyzajını koruyan gölün korunması gerektiğini belirtti.

Her geçen yıl kuruyan, türleri eksilen ve kirletilen sulak alanların önemine dikkat çektiklerini ifade eden Sürücü; "Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü, Avşar ve Yeşilköy Muhtarlıkları, Sarıkemer Jandarma Komutanlığı, Yeşilköy Su Ürünleri Kooperatifi, EKODOSD üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Azap Gölü'nde sulak alanlarla ilgili bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Sucul canlılar, su kuşları, zengin bitki ve hayvan çeşitliliği ile birçok türün yaşamasına imkan sağlayan sulak alanlar, aynı zamanda bölgenin iklimini de doğrudan etkileyen, suyun akışını düzenleyen, taşkınları önleyen çok önemli ekosistemlerden biridir. Aydın bölgesinde, Milli Parkın Büyük Menderes Deltası bölümü, Bafa Gölü Tabiat Parkı'dan sonra en önemli sulak alanımız zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Ulusal öneme sahip olan Azap Gölü'dür. Dünya sulak alanlar gününde Azap Gölü'ndeki etkinlikte, her geçen yıl kuruyan, türleri eksilen ve kirletilen sulak alanların önemine dikkat çekildi. Biyolojik çeşitlilik bakımından zengin türlere ev sahipliği yapan sulak alanlarımızın, başta iklim değişikliği olmak üzere her türlü tehdide karşı korunmasının sağlanması için başta yerelde yaşayan insanların, kurumların, sivil toplum örgütlerinin işbirliğiyle korunması gerektiğine vurgu yapıldı. Yerelde yaşayan vatandaşlar, sulak alanlarda yaşanan kuraklık nedeniyle büyük sıkıntı çektiklerini, kuşların yok olduğunu, canlı yaşamın bittiğini mutsuz ve sağlıksız bir hayatla karşılaştıklarını söylediler" dedi.

"MUTLAKA AVA KAPATILMALI"

Sulak alanların mutlaka avlanmaya kapatılması gerektiğini sözlerine ekleyen Sürücü; "Azap Gölü'nün geleceği için, başta madencilik olmak üzere dıştan gelen tehditlere karşı mutlaka önlemlerin alınması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve alandaki kuş zenginliğinin korunarak kuş gözlemciliğinin geliştirilmesi ve biyolojik çeşitliliğin zarar görmemesi için mutlaka ava kapatılması gerekiyor. Özellikle çocukların kendi gelecekleri olan sulak alanları tanımaları, işlevini öğrenmeleri, kuşları ve diğer canlıları doğal ortamda görmeleri gerekiyor, bunun için eğitim kurumlarına ve ailelere önemli görev düşüyor" şeklinde konuştu.

Etkinlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri de önerilen taleplerin değerlendirileceğini, Ulusal Sulak Alan olan Azap Gölü'nün bir yönetim planı olduğunu, plan çerçevesinde gölün ve burada yaşayan insanların haklarının birlikte korunması için çalışmayı sürdürdüklerini belirttiler. Etkinliğin sonunda seyir terası çevresinde biriken çöpler tüm katılımcılarla birlikte temizlendi ve dürbünlerle kuş gözlemi yapıldı.