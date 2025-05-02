Yaban hayatının yıldızı: Kızıl Şahin, Sarıkamış’ta objektiflere yansıdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yaban hayatının yıldızı: Kızıl Şahin, Sarıkamış’ta objektiflere yansıdı

Sarıkamış’ta doğa yürüyüşü yapan fotoğrafçılar, nadir görülen Kızıl Şahin’i görüntüledi. Kahverengi tüyleri ve keskin bakışlarıyla dikkat çeken şahin, sakin bir şekilde poz verdikten sonra gökyüzüne süzüldü.

Sarıkamış'ta Kızıl Şahin objektiflere yansıdı. Boz ayılarıyla ünlü Sarıkamış'ta doğa yürüyüşü yapan doğa fotoğrafçıları, nadir rastlanan yırtıcı kuş türlerinden biri olan Kızıl Şahin ile karşılaştı. Fotoğrafçılar, o anlara fotoğraf karelerine sığdırdı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hemen hemen her gün bir yaban hayvanıyla karşılaşmak mümkün. Bölgede yaban hayatı gözlemlemek amacıyla yürüyüş yapan doğaseverler, şahinle beklenmedik bir anda karşılaştı. Oldukça sakin bir şekilde poz veren Kızıl Şahin, kahverengi tüyleri ve keskin bakışlarıyla dikkat çekti.

Bir süre fotoğrafçılara poz veren Kızıl Şahin daha sonra gök yüzene kanat açtı. Fotoğrafçılar ise daha sonra doğa yürüyüşlerine devam etti.

Öte yandan Sarıkamış, doğal yapısı ve zengin biyolojik çeşitliliği, nadir havyan türleri için önemli yer olmaya devam ediyor.

Yaban hayatının yıldızı: Kızıl Şahin, Sarıkamış’ta objektiflere yansıdı

Yaban hayatının yıldızı: Kızıl Şahin, Sarıkamış’ta objektiflere yansıdı

Yaban hayatının yıldızı: Kızıl Şahin, Sarıkamış’ta objektiflere yansıdı

Yaban hayatının yıldızı: Kızıl Şahin, Sarıkamış’ta objektiflere yansıdı

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