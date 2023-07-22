Yaban yasemini bitkisi sedef hastalığına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan sedef hastalığına iyi gelen yaban yasemini bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yaban yasemini bitkisiyle ilgili detaylar…

SEDEF HASTALIĞI NEDİR?

Sedef hastalığı, cilt hücrelerinin normalden bir kaç kat daha hızlı çoğalmasına neden olan otoimmün bir cilt bozukluğudur. Bir diğer adı da psoriasis olan sedef hastalığı sırasında ciltte beyaz pullarla kaplı engebeli kırmızı lekeler görülmeye başlanır.

Bu pullu lekeler cildin herhangi bir yerinde büyüyebilirler ancak çoğunlukla kafa derisinde, dirseklerde, dizlerde ve sırtta görülürler. Sedef hastalığı bulaşıcı değildir, yani kişiden kişiye geçemez. Genetik yatkınlığı bulunan aynı ailenin üyelerinde görülebilmektedir.

YABAN YASEMİNİ BİTKİSİ NEDİR?

Patlıcangiller familyasından; yurdumuzun hemen hemen her bölgesinde rastlanan, 1-2 m boyunda, çok yıllık, fena kokulu bir bitkidir. Haziran-Eylül ayları arasında mor renkli çiçekler açar. Gövdesi sarılıcıdır. Meyvesi sarımsı-kırmızıdır. Dallarında dulcamarin vardır. Meyveleri; solanın ve solasein taşır.

NASIL KULLANILIR?

Çay : 1 kahve kaşığı bitki kaynar su ile haşlanır ve 1 saat bekletilir. Günde 3 defa yemeklerden evvel birer bardak alınır.

Haricen Kullanım : 4 bardak suya 30-40 gram kabuğun­dan veya çiçeklerinden konur. 10 dakika kaynatı­lır. Deri hastalıklarında losyon olarak kullanılır. Hemoroid ve egzama gibi hastalıklarda kompres yapılır.