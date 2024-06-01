Yabancı adam Maraş dondurması satan satıcıları böyle ti'ye aldı

Yabancı bir sosyal medya kullanıcısı, Maraş dondurmacılarının ünlü şovlarını taklit ederek izleyenleri güldürdü. Elindeki nesneyi bir dondurma külahıymış gibi tutan ve geleneksel Maraş dondurmacılarının karakteristik hareketlerini mizahi bir dille sergileyen adam, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Yaptığı başarılı taklitle izleyicilerin beğenisini kazanan adamın videosu hızla yayılarak viral oldu. Hem yerli hem de yabancı turistler, yorumlarda kendi Maraş dondurmacılarıyla yaşadıkları eğlenceli anıları paylaşarak videoya olan ilgiyi daha da artırdı.