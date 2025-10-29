MKE'nin açıklamasına göre, AMAC planlı ziyaret programı dahilinde Makine ve Kimya Endüstrisi fabrikalarını gezdi.
Almanya, Fransa, İtalya gibi 19 ülkeden 21 askeri ataşenin ilk mola yeri, Kırıkkale'deki MKE Mühimmat Fabrikası'ydı. Grup, fabrikada 25 milimetreden 155 milimetreye varan kalibrelerde uçaksavar, havan, tank, obüs mühimmatı ile uçak bombası üretim aşamaları hakkında yetkililerden detay öğrendi.
MKE Mühimmat Fabrikası'ndan sonra Askeri Ataşeler Birliği ekibi, MKE Silah Fabrikası'na geçti. Türk mühendislerin tasarladığı milli piyade tüfekleri ve keskin nişancı tüfekleri konusunda bilgilendirilen heyet, fabrikaya bağlı poligonda Türk mühendislerince geliştirilen tüfekleri deneme fırsatı yakaladı.