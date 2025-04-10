Yabancı basın son dakika duyurdu! Trump, Türkiye'ye geliyor

CNN'den alınan son dakika bilgilerine göre, ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki ay Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye yapacağı ziyaretlerin ardından Orta Doğu gezisine Türkiye'yi de katmayı planlıyor.

"ERDOĞAN'I ÇOK SEVERİM"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırladığı gün, Netanyahu'nun yüzüne bakarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çetin ve zeki bir lider olduğunu belirten Trump, harika ilişkileri olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim büyük bir dostum var, adı Erdoğan. Ben onu severim, o da beni sever.

Hiçbir zaman aramızda bir sorun olmadı. Birçok şey yaşadık birlikte. Bibi, eğer Türkiye’yle bir sorunun varsa, bunu çözebileceğime inanıyorum. Umarım sorun olmaz.

Erdoğan’a dedim ki: Tebrikler. İki bin yıldır kimsenin başaramadığı şeyi başardın. Suriye’yi aldın dedim. O da yok yok dedi. Erdoğan sert biridir, zeki biridir.

Netanyahu'nun Türkiye’yle ilgili herhangi bir sorunun olursa, bunu çözebilirim. Ama makul olmalısın."