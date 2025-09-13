Yabancı Damat dizisinin Memik Dede’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı

Bir döneme damgasını vuran Yabancı Damat dizisinde Memik Dede karakterine hayat veren Arif Erkin Güzelbeyoğlu uzun bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Usta oyuncu 90 yaşına girdi. Ünlü ismin son hali olay oldu.

Türk televizyonlarının unutulmaz isimlerinden olan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, yeni yaşına girdi. Samimi tavırlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Memik Dede karakteri ile Türkiye’de olduğu kadar Yunanistan’da da geniş kitleler tarafından sevilen Güzelbeyoğlu’nun son hali ortaya çıktı.

“Bizimkiler”, “Doksanlar”, “Canım Ailem” ve “Muhteşem Yüzyıl” gibi birçok önemli yapımda rol alan usta isim, özellikle Yabancı Damat dizisiyle gönüllerde taht kurmuştu.

90 YAŞINA BASTI

Uzun bir süredir ekranlara çıkmayan usta oyuncunun yeni fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. 90 yaşına basan Güzelbeyoğlu’nun enerjisi ve sağlıklı hali hayranlarını mutlu etti. Fotoğraflarında yıllara rağmen hala sevecenliğini koruyan usta sanatçı, nostaljik anıları yeniden canlandırdı.

