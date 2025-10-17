"İkinci Bahar", "Yabancı Damat", "Bizimkiler", "Doksanlar", "Canım Ailem", "Muhteşem Yüzyıl" gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan usta oyuncu Yabancı Damat dizisindeki Memik Dede ile gönüllerde taht kurmuştu. Usta oyuncu dün yaşamını yitirdi.

VEFATINI OĞLU DUYURDU

Bir ay önce 90’ıncı yaş gününü kutlayan usta oyuncunun ölüm haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu açıklamıştı. Usta ismin cenaze programı belli oldu.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK

Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu için yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde 10.00'da bir anma töreni düzenlenecek. Güzelbeyoğlu'nun cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde öğlen kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU KİMDİR?

Türk tiyatrosu, sinema ve müziğin usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 1935 yılında Gaziantep'te doğdu.

Liseyi Gaziantep'te okuyan usta sanatçı, üniversite eğitimi için İstanbul'a taşındı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okuyan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, üniversite öğrenciliği sırasında İstanbul Radyosu'nda da korist ve solist olarak çalıştı.

Güzelbeyoğlu'nun ilk oynadığı oyun Refik Erduran'ın "Direklerarası" adlı müzikal. Usta oyuncu Antalya Altın Portakal Festivali'nde yaptığı müziklerle ödüle değer görüldü.

İLK BEŞ YIL OYUN MÜZİKLERİ YAPTI

Güzelbeyoğlu, Haldun Taner'in "Zilli Zarife" ve "Vatan Kurtaran Şaban" adlı oyunlarının müziklerini, sonra da kurucuları arasında olduğu Dostlar Tiyatrosunun ilk beş yıl boyunca tüm oyunlarının müziklerini yaptı.

“MEMİK DEDE" ROLÜ İLE GÖNÜLLERDE TAHT KURDU

Sanatçı, "Keşanlı Ali Destanı" filmi ile başladığı oyunculuk hayatında "İkinci Bahar" dizisi ile ün kazandı. "Yabancı Damat" dizisinde de canlandırdığı "Memik Dede" karakteriyle gönüllerde taht kurdu.