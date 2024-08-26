Yabancı Damat'ın Niko'su Özgür Çevik adeta zamana meydana okuyor

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Yabancı Damat'ın Niko'su Özgür Çevik adeta zamana meydana okuyor

"Yabancı Damat" dizisiyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan Özgür Çevik'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Kameralara yakalanan Özgür Çevik'in evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

"Yabancı Damat", "Kiraz Mevsimi", "Kırgın Çiçekler", "Alparslan: Büyük Selçuklu" ve "Kül Masalı" gibi birçok önemli projede rol alan Özgür Çevik kameralara yakalandı.

"Yabancı damat yerli damat oluyor" espirilerine gülerek yanıt veren Özgür Çevik "Yabancıdan yerliye" ifadelerini kullandı.

Özgür Çevik, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hatice Kartoğlu ile nikah masasına oturacak.

Düğün hazırlığı yapan ünlü oyuncu Özgür Çevik'in sevgilisine Galata'da bir sokak arasında evlilik teklifi ettiği öğrenildi. Çevik "Eylülde evlilik var o yüzden çok tatil yapamadık" açıklamasında bulundu.

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Yayınlandığı dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan Yabancı Damat'ın Niko'su Özgür Çevik'in son halini gören hayranları şaşkınlığını gizleyemedi.

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Çevik'in son halini gören hayranları "Vay be yaşlanmış", "Adam yaşlanınca daha cool olmuş", "Çok karizmatik olmuş" tarzında yorumlarda bulundu.

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