YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından, 2024–2025 Akademik Yılı’nda sertifika almaya hak kazanan öğrenciler için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda sertifika töreni düzenlendi.

Törende, hazırlık programında başarı göstererek sertifika almaya hak kazanan öğrenciler belgelerini teslim aldı.

Program, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yasin Acar’ın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında öğrencilerin yıl boyunca gösterdikleri özveriye ve öğretim kadrosunun katkılarına değinen Doç. Dr. Acar, başarı gösteren tüm öğrencileri tebrik etti.

A1, A2 ve B1 kurlarını birinci olarak tamamlayan öğrencilere, sınıf koordinatörleri tarafından teşekkür belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.

Törenin sonunda, Yabancı Diller Yüksekokulu yönetimi, 2024–2025 Akademik Yılı boyunca gösterdikleri gayret, emek ve özveri için tüm öğrencilere, akademik ve idari personele teşekkürlerini iletti.