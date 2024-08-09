Yabancı finans kuruluşları peş peşe duyurdu. Dolar 4 ay sonra bu fiyatta olacak

Uluslararası finans kuruluşları, yıl sonu için dolar tahminlerini paylaştı.
Doların TL karşısındaki değer kazancı hız kesmeden devam ederken, yabancı finansal kurumlar yıl sonunda doların ne kadar olacağına dair öngörülerini güncelledi.
Doların TL karşısındaki değer kazanımı sürerken, yıl sonunda dolar kurunun ne seviyede olacağı büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren önemli yabancı finans kuruluşları, yıl sonu için dolar kuru tahminlerini paylaştı.
İŞTE ÖNDE GELEN KURULUŞLARIN DOLAR TAHMİNLERİ-HSBC: 36,0 TL
-Fitch: 36,0 TL
-Deutsche Bank: 37,0 TL
-BNP Paribas: 36,0 TL
-Commerzbank: 35,0 TL
-Morgan Stanley: 36,0 TL
-Wells Fargo: 32,5 TL
Bu tahminler, finans dünyasında doların yıl sonuna kadar TL karşısında güçlü kalmaya devam edeceği yönünde bir beklentiyi işaret ediyor. Özellikle Deutsche Bank ve Commerzbank gibi Avrupa'nın önde gelen bankalarının doların TL karşısındaki değerini yüksek seviyelerde öngörmesi, döviz piyasalarındaki hareketliliği yakından izleyen yatırımcıların dikkatini çekiyor