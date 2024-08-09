Yabancı finans kuruluşları peş peşe duyurdu. Dolar 4 ay sonra bu fiyatta olacak

Bu tahminler, finans dünyasında doların yıl sonuna kadar TL karşısında güçlü kalmaya devam edeceği yönünde bir beklentiyi işaret ediyor. Özellikle Deutsche Bank ve Commerzbank gibi Avrupa'nın önde gelen bankalarının doların TL karşısındaki değerini yüksek seviyelerde öngörmesi, döviz piyasalarındaki hareketliliği yakından izleyen yatırımcıların dikkatini çekiyor