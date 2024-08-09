Yabancı finans kuruluşları peş peşe duyurdu. Dolar 4 ay sonra bu fiyatta olacak

Yabancı finans kuruluşları peş peşe duyurdu. Dolar 4 ay sonra bu fiyatta olacak
Kaynak: Haber Merkezi

Doların TL karşısındaki yükselişi sürerken, yıl sonunda döviz kurunun hangi seviyelerde olacağı konusu büyük bir merakla takip ediliyor.

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Yabancı finans kuruluşları peş peşe duyurdu. Dolar 4 ay sonra bu fiyatta olacak 1

Uluslararası finans kuruluşları, yıl sonu için dolar tahminlerini paylaştı.

Doların TL karşısındaki değer kazancı hız kesmeden devam ederken, yabancı finansal kurumlar yıl sonunda doların ne kadar olacağına dair öngörülerini güncelledi.

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Yabancı finans kuruluşları peş peşe duyurdu. Dolar 4 ay sonra bu fiyatta olacak 2

Doların TL karşısındaki değer kazanımı sürerken, yıl sonunda dolar kurunun ne seviyede olacağı büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren önemli yabancı finans kuruluşları, yıl sonu için dolar kuru tahminlerini paylaştı.

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Yabancı finans kuruluşları peş peşe duyurdu. Dolar 4 ay sonra bu fiyatta olacak 3

İŞTE ÖNDE GELEN KURULUŞLARIN DOLAR TAHMİNLERİ-HSBC: 36,0 TL

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Yabancı finans kuruluşları peş peşe duyurdu. Dolar 4 ay sonra bu fiyatta olacak 4

-Fitch: 36,0 TL

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Yabancı finans kuruluşları peş peşe duyurdu. Dolar 4 ay sonra bu fiyatta olacak 5

-Deutsche Bank: 37,0 TL

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Yabancı finans kuruluşları peş peşe duyurdu. Dolar 4 ay sonra bu fiyatta olacak 6

-BNP Paribas: 36,0 TL

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Yabancı finans kuruluşları peş peşe duyurdu. Dolar 4 ay sonra bu fiyatta olacak 7

-Commerzbank: 35,0 TL

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Yabancı finans kuruluşları peş peşe duyurdu. Dolar 4 ay sonra bu fiyatta olacak 8

-Morgan Stanley: 36,0 TL

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Yabancı finans kuruluşları peş peşe duyurdu. Dolar 4 ay sonra bu fiyatta olacak 9

-Wells Fargo: 32,5 TL

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Yabancı finans kuruluşları peş peşe duyurdu. Dolar 4 ay sonra bu fiyatta olacak 10

Bu tahminler, finans dünyasında doların yıl sonuna kadar TL karşısında güçlü kalmaya devam edeceği yönünde bir beklentiyi işaret ediyor. Özellikle Deutsche Bank ve Commerzbank gibi Avrupa'nın önde gelen bankalarının doların TL karşısındaki değerini yüksek seviyelerde öngörmesi, döviz piyasalarındaki hareketliliği yakından izleyen yatırımcıların dikkatini çekiyor

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Yabancı finans kuruluşları peş peşe duyurdu. Dolar 4 ay sonra bu fiyatta olacak 11
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