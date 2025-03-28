Yabancı gazeteci 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan İsveç vatandaşı Kaj Joakim Medin, İmamoğlu prtestolarını takip etmek için geldiği Türkiye'de "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.

Medin'in çalıştığı gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Andreas Gustavsson, Joakim Medin'den iki gündür haber alınamadığını ifade etmişti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 11 Ocak 2023'te İsveç'in Stockholm şehrinde terör örgütü PKK üyelerince belediye binası önünde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen bir maket asılarak örgütsel eylem yapıldığı tespiti üzerine 13 Ocak 2023'te soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında söz konusu eylemi yapan, organize eden, basına yansıtan veya irtibatlı olduğu değerlendirilen Medin'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tespit edildi.

Cumhurbaşkanına hakaret ve silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yürütülen soruşturmada, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden Medin'in, dün ülkeye giriş yaptığını tespit eden emniyet ekipleri şüpheliyi İstanbul'da gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

İstanbul'da, tercüman ve avukatın da aracılığıyla video konferans yöntemiyle nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Medin, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.