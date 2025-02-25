Yabancı hakem derbiyi nasıl yönetti? Fırat Aydınus Vincic’in büyük avantajını açıkladı

Süper Lig’de günlerce konuşulan maçta Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. İki takım aç boyunca hücumda etkisiz bir oyun oynarken sarı kırmızılılar 6 puanlık avantajını korudu.

Maçtaki en dikkat çeken ayrıntılardan biri Sloven hakem Vincic’in performansı oldu. İki takımın teknik adamları hakem konusunda birbirine zıt açıklamalar yapsa da yapılan yorumlarda genelde iyi bir hakem performansı olduğu belirtildi. Öte yandan tartışmalı pozisyonlarda kararların doğru olup olmadığı merak konusu haline geldi.

Eski hakem Fırat Aydınus Hürriyet’teki köşe yazısında hakem performansı konusunda çarpıcı ifadeler kullandı. Aydınus tartışmalı pozisyonları yorumlarken Sloven hakemin maçtaki en büyük avantajını açıkladı.

Fırat Aydınus’un yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"Normalde oynatmayı tercih eden ve basit müdahalelerde oralı olmayan dediğimiz Vincic dün ne hikmetse her müdahalede düdüğüne başvurdu. Ama bazı net faulleri de çalmadı. Bazı oynatması gerekenlerde de oyunu kesti. Belki de havayı koklayıp, oyunun kontrolünü bu şekilde eline alması gerektiğine inandı ve toplamında 35 faul çaldı. Kendi ortalamasının çok üstünde olsa da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için standart ortalama faul sayısıydı.

14. dakikada Oğuz’un attığı golden önce Symansky’nin Muslera’ya yaptığı müdahale fauldü, golün iptali doğruydu.

32. dakikada Osimhen’in penaltı beklediği pozisyonda Skriniar’ın temasına penaltı kararı için yeterli değil dedi, bu kararına ben de katılıyorum. Ayrıca Osimhen’inde Skriniar’ın yüzüne aynı anda bir müdahalesi var.

66. dakikada Galatasaray’ın ceza sahası içerisinde Sanchez kafasıyla bilerek oynuyor. Top yakın mesafeden Lemina’nın koluna temas ediyor; burada Sanchez topla bilerek ve uzaklaştırma niyetiyle oynadı. Devam kararı doğru.

Vincic derbide yabancı hakem olma psikolojisinin avantajını sahipti ve bunu kullandı. Son 10 dakikaya kadar da oyuncular ona ayak uydurdu. Derbide oyuncular iyi niyetli olunca hakemin de yönetimi iyi oluyor Futbolcular Vincic’e karşı temkinliydi. Bu da onun avantajlı olmasını sağladı."