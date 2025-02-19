Yabancı hakem kararına Okan Buruk’tan ilk tepki

TFF’nin derbi için yabancı hakem kararına Galatasaray’dan ilk tepki geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında yabancı hakem kararı ile ilgili konuştu. Buruk, tek isteklerinin maçı iyi bir hakemin yönetmesi olduğunu söyledi.

Buruk’un konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Yabancı hakem... Evet zaten bununla ilgili bir plan vardı. Bununla ilgili karar verilmişti. Daha önceden de bununla ilgili duyumlar geliyordu dedikodu şeklinde. Bizim için önemli olan iyi bir hakemin olması. İnşallah hakem de önceden karar verildiği gibi seçilmemiştir. Bu önümüzdeki günlerde doğru bir şekilde değerlendirilecektir. İyi hakem olması bizim için çok önemli. Ben sadece saha içerisindeki oyuna bakıyorum, hakemin pasaportu çok önemli değil.