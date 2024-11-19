Yabancı hakem talepleri sonrası yeni gelişme: Federasyon görüşmelere başladı

Sezon başından bu yana yaşanan hakem hatalarına başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere tüm Süper Lig kulüpleri tepki gösteriyor. Hakem hataları nedeniyle geçen sezon bazı maçlarda getirilen “Yabancı hakem” uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi talepleri yükseldi.

Son olarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat yabancı hakem talebini dile getirirken Hacıosmanoğlu ise daha önce yaptığı açıklamada bu uygulamaya karşı olduğunu vurgulamıştı.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇINA YABANACI HAKEM GELECEK Mİ?

Akşam gazetesinde yer alan habere göre yabancı hakem uygulaması Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hayata geçebilir. TFF’ye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, federasyon yetkilileri, 7 Aralık’ta oynanacak derbide yabancı VAR hakemi görevlendirmek için görüşmelere başladı.

Kısa vadede derbide uygulanacak yabancı VAR sistemi, ikinci yarıda tüm müsabakaları kapsayacak şekilde genişleyebilir.