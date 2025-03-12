Yabancı hakem tartışması ortalığı karıştırdı: Derbi maçında sahaya çıkmadılar

Al Ahly, Mısır Premier Ligi'nde Zamelek ile oynayacağı Kahire derbisine yabancı hakem atanmaması nedeniyle sahaya çıkmadı.

Karşılaşmadan önce Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhi devreye girerek sorunu çözmeye çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen Al Ahly, Kahire Stadyumu'na gitmeyi reddetti.

Sahaya çıkmayan ve mücadeleyi hükmen 3-0 kaybeden Mısır'ın son şampiyonu Al Ahly, ligden çekilme tehdidinde bulundu.

Al Ahly'nin bu eyleminin ligin geleceği ve bütünlüğü açısından büyük bir tehlikenin habercisi olabileceği belirtildi.

Mısır Futbol Federasyonu'nun Al Ahly'e nasıl bir yaptırım uygulayacağı merakla bekleniyor.