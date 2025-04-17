Yabancı sermaye Kanada’yı terk ediyor

Kanada Menkul Kıymetler İdaresi verilerine göre, 2025 yılı Şubat ayında yabancı yatırımcılar ülkedeki menkul kıymetlerden net 6,46 milyar Kanada doları tutarında çıkış yaptı. Bu gelişme, son 11 aydır kesintisiz süren yabancı yatırım girişlerinin ardından gelen ilk sermaye çıkışı olarak dikkat çekti. Ocak ayında revize edilen rakamlara göre ülke 7,9 milyar Kanada doları tutarında yabancı sermaye çekmişti. Şubat için beklenen yatırım tutarı ise 12,89 milyar Kanada doları düzeyindeydi. Gerçekleşen veri bu beklentinin oldukça altında kaldı.

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KÜRESEL RİSKLER VE ABD POLİTİKALARI ETKİLİ OLDU

Yabancı yatırımcıların hisse senetlerinden gerçekleştirdiği 21,94 milyar Kanada doları tutarındaki satış, bu düşüşün başlıca nedeni oldu. Uzmanlar, bu satış dalgasını küresel riskli varlıklarda görülen genel bir geri çekilmenin parçası olarak yorumladı. Özellikle ABD'nin ticaret politikalarında belirsizliklerin artması ve bu durumun küresel büyümeyi olumsuz etkileme ihtimali, yatırımcıların risk iştahını önemli ölçüde düşürdü. Hisse senetlerine olan ilginin azalması, yatırımcıların daha güvenli limanlara yöneldiğini ortaya koydu.

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BORÇLANMA ARAÇLARINA İLGİ DEVAM ETTİ

Buna karşın, Kanada'nın borçlanma araçları ise yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etti. Şubat ayında net 15,48 milyar Kanada doları değerinde borçlanma aracı alımı gerçekleştirildi. Bu durum, yatırımcıların daha güvenli ve sabit getirili yatırım araçlarına yöneldiğini gösterdi. Devlet tahvilleri ve kurumsal bonolar, özellikle dalgalı piyasa koşullarında yabancıların tercih ettiği varlıklar arasında yer aldı.

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KANADALI YATIRIMCILAR YURT DIŞINA YÖNELDİ

Yalnızca yabancı yatırımcılar değil, Kanadalı yatırımcılar da Şubat ayında portföylerinde önemli değişikliklere gitti. Ülke içi yatırımcılar aynı dönemde yurt dışındaki menkul kıymetlere net 27,2 milyar Kanada doları tutarında yatırım gerçekleştirdi. Bu, Kanada'dan çıkan toplam finansal hareketin çift yönlü ve güçlü bir eğilime sahip olduğunu gösteriyor. Analistler, bu durumun küresel yatırımcının Kanada ekonomisine olan güveninde geçici bir sarsılma yaratabileceği görüşünde birleşiyor.

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PİYASA BEKLENTİLERİNDE BOZULMA

Beklentilerin aksine gelen bu sermaye hareketi, Kanada piyasaları açısından da dikkatle izleniyor. Yatırım kuruluşları ve analistler, özellikle hisse senetlerinde yaşanan bu büyük çıkışın Mart ve Nisan aylarındaki rakamlarla kalıcı olup olmayacağını anlamaya çalışıyor. Uzun süredir Kanada’yı istikrarlı ve cazip bir yatırım merkezi olarak gören küresel sermayenin yön değiştirmesi, ülke ekonomisinin dış şoklara karşı ne derece dirençli olduğunu da test edecek.

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GELECEK AYLARDA DAHA FAZLA VOLATİLİTE BEKLENİYOR

Ekonomistler, önümüzdeki aylarda Kanada’ya yönelik yabancı yatırımların dalgalı seyretmesini bekliyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası, Çin ile ticaret ilişkileri ve jeopolitik gerilimler bu volatilitenin ana nedenleri arasında gösteriliyor. Kanada Merkez Bankası’nın olası karşı hamleleri ve para politikasındaki adımlar, ülkeye yönelik sermaye hareketlerini yeniden dengeleyebilir. Ancak kısa vadede belirsizliklerin süreceği öngörülüyor.

Bu gelişmeler ışığında, Kanada'nın yatırım çekme potansiyelinin sürdürülebilirliği, yalnızca iç ekonomik dinamiklere değil aynı zamanda küresel konjonktürdeki değişimlere de bağlı olacak.