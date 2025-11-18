Tüm Emekliler Sendikası Artvin Temsilcisi Perihan Karakuş,"Türkiye’de emeklilerin yaşam şartları her geçen gün zorlaşıyor. Birlik olursak taleplerimizi duyurabilir, hakkımız olanı alabiliriz. 17 bin lira maaş alıp 20 bin lira kira ödeyen emekliler var. Yabancı ülkelerde emekliler dünya turuna çıkıyor, bizimkiler emekli olunca evlerinde saklanıyor. O parayla herhangi bir şey yapma şansları yok" dedi.

Tüm Emekliler Sendikası Artvin Temsilciliği, kent pazarında kurduğu stantla bir yandan sendikaya üye kaydederken, bir yandan da emeklilerin yaşadığı sorunlara dikkati çekti. Temsilcilik üyeleri, gün boyunca pazara gelen emeklilerle sohbet ederek onların günlük hayatta karşılaştıkları ekonomik zorlukları dinledi. Kurulan stantta hem bilgilendirme yapıldı hem de emeklilerin talepleri kayıt altına alındı.

Sendika temsilcileri, Artvinli emeklilerin giderek ağırlaşan yaşam koşulları karşısında seslerini duyurabilmek için örgütlenmenin önemini vurgularken, birçok emeklinin sendikaya üye olmak için ilgi gösterdiğini belirtti.

Tüm Emekliler Sendikası Artvin Temsilcisi Perihan Karakuş, Artvin’de sendikanın kuruluş sürecine yeniden başladıklarını belirterek, "Geçen yıl ilk adımı atmıştık ancak yaz döneminde Artvin’de bazı nedenlerden dolayı çalışmamıza ara vermek zorunda kaldık. Şimdi yeniden başladık. Arkadaşlarımızla beraber oturup karar verdik; artık bir şeylerin olması gerekiyor. Çünkü Türkiye’de emekliler büyük bir çoğunluğu oluşturuyor. Onlar isterse olmayacak hiçbir şey yok diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Karakuş, arkadaşlarıyla birlikte stand açma kararı aldıklarını belirterek, "Yoğun talep var, yoğun istek var. Bugün güzel bir üye sayısına ulaştık. Zannedersem kurulma aşamasına geldik" dedi.

"O PARAYLA HERHANGİ BİR ŞEY YAPMA ŞANSLARI YOK"

Karakuş, ekonomik koşullar nedeniyle emeklilerin yaşam mücadelesinin giderek zorlaştığını vurgulayarak, "Yabancı ülkelerde emekliler dünya turuna çıkıyor, bizimkiler emekli olunca evlerinde saklanıyor. O parayla herhangi bir şey yapma şansları yok" diye konuştu.

Pazar fiyatlarının da emeklileri zorladığını dile getiren Karakuş, "Patatesin kilosu 35 lira. İnsanlar alamıyor, en fazla 2-3 tane alabiliyor. Pazar olmasına rağmen fiyatların ucuz olması gerekirken her şey çok pahalı" dedi.

Karakuş, sendikal mücadeleyle emeklilerin haklarını daha güçlü bir şekilde savunabileceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sendikalı olmak, emeklilerin haklarını savunması için gerekli. ‘Birlikten kuvvet doğar’ şiarıyla yola çıkıyoruz. Birlik olursak taleplerimizi yetkili organlara iletebiliriz ama tek tek kimse bunu başaramıyor. Amacımız birlik olmak, taleplerimizi iletmek. Vermezlerse söke söke almak. Çünkü Türkiye’de emekliler büyük bir çoğunluğu oluşturuyor."