Yabancı uyruklu çoban ahırda ölü bulundu

Komşuları, öğle saatlerine kadar kendisini göremedikleri çobanı aramak için ahıra girdi. Çobanın hareketsiz şekilde yerde yattığını gören komşuları, durumu hemen 112 Acil’e bildirdi.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yapılan ilk incelemede Hojambardiyev’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çobanın vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmadı. Hojambardiyev'in inek sağarken kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, çobanın cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.